Будет дуть: культовые автомобили с турбодвигателями

В зависимости от того, где эта рядная «пятерка» использовалась («на гражданке» или в ралли), ее мощность составляла от 200 до 600 лошадиных сил. Причем в раллийном исполнении двигатель имел очень характерный звук с «чиханием» перепускного клапана на сбросе газа – поэтому опознать Quattro можно было даже с закрытыми глазами. Машина не только завоевала множество побед в классическом ралли, но и достаточно долго удерживала рекорд подъема на Пайкс-Пик: Вальтер Рерль преодолел 156 поворотов за 10 минут и 47 секунд, причем на тот момент трасса еще не была полностью закатана в асфальт.