Величайшие автомобили в истории, оснащенные турбонаддувом

Будет дуть: культовые автомобили с турбодвигателями

Величайшие автомобили в истории, оснащенные турбонаддувом

Хотя принцип действия турбонаддува знаком человечеству уже сотни лет, его активное использование в автомобильной сфере началось относительно недавно. Тем не менее, за этот короткий период мир пополнился плеядой великолепных и очень мощных машин – а мы среди всего этого многообразия вывели шорт-лист из 10 автомобилей, которые по праву можно считать легендарными представителями мира «турбо».
Иллюстрации: Компании-производители
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