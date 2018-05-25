Тюнинг кроссовера Rolls-Royce

Rolls-Royce оставался одним из последних островков сопротивления миру кроссоверов, но все тщетно — на этой неделе первая выставочная машина доберется даже до России. И все же топ-менеджеры марки вряд ли догадывались, какое кощунство с их детищем могут сотворить тюнинговые ателье. Некоторые идеи для переделки британского кроссовера готовы уже сейчас. Их подготовил ресурс X-Tomi.

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Иллюстрации: X-Tomi Design