Экстремальный тюнинг Rolls-Royce

В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.

Если бы в мире людей всё было логично, тюнинг «Роллс-Ройсов» в принципе не мог бы существовать. Согласитесь, странно сначала пошить по снятой мерке костюм на Сэвил Роу, а потом принести его в Дом быта и попросить заменить пуговицы на перламутровые. То же и с автомобильным индпошивом: зачем допиливать то, что изначально сделано по индивидуальному проекту? Повелители цыганского шика из Mansory каждый год выставляют в Женеве новейшие доработанные модели английской классики, но в этом есть определенное лукавство: «Роллсы» и Bentley очевидно попадают к ним «на пластику» лишь при смене владельца. Стоит ли удивляться, что дальше позолоченных решеток и страусиной кожи фантазия заказчиков не идет? В нашей подборке нечто радикально иное — здесь смешение стилей и субкультур, на которое способны только настоящие автомобильные фанаты в душе и дизайнеры по профессии. Мастерская визуализация позволяет нам поверить в реальность этих проектов, а благородным машинам из Гудвуда — спокойно спать.