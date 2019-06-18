Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
18 июня, 15:49

Экстремальный тюнинг Rolls-Royce

В фотошопе, как известно, все смелые. Зато ни один Rolls-Royce не пострадал.

Если бы в мире людей всё было логично, тюнинг «Роллс-Ройсов» в принципе не мог бы существовать. Согласитесь, странно сначала пошить по снятой мерке костюм на Сэвил Роу, а потом принести его в Дом быта и попросить заменить пуговицы на перламутровые. То же и с автомобильным индпошивом: зачем допиливать то, что изначально сделано по индивидуальному проекту? Повелители цыганского шика из Mansory каждый год выставляют в Женеве новейшие доработанные модели английской классики, но в этом есть определенное лукавство: «Роллсы» и Bentley очевидно попадают к ним «на пластику» лишь при смене владельца. Стоит ли удивляться, что дальше позолоченных решеток и страусиной кожи фантазия заказчиков не идет? В нашей подборке нечто радикально иное — здесь смешение стилей и субкультур, на которое способны только настоящие автомобильные фанаты в душе и дизайнеры по профессии. Мастерская визуализация позволяет нам поверить в реальность этих проектов, а благородным машинам из Гудвуда — спокойно спать.

Загрузка...
Загрузка...