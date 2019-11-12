Самые некрасивые автомобили в мире

Десять машин с неудачным дизайном по версии зарубежных журналистов

Красота — страшная сила. Конструкторы автомобилей всех мастей стремятся к узнаваемым и гармоничным образам: считается, что красивые гоночные машины быстрее на трассе, а удачный дизайн в массовом сегменте гарантирует успешные продажи. Споры о внешности — занятие бессмысленное, ведь вкусовые предпочтения индивидуальны. Тем интереснее сравнить собственную точку зрения с американскими и европейскими СМИ: на Западе подборки самых отталкивающих и нелепых машин нередко возглавляют симпатичные пикапы и штучные суперкары.