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12 марта, 10:19

Самые угоняемые кроссоверы

15 самых любимых вседорожников у российских угонщиков

Всего в 2018 году в России было угнано 21 112 автомобилей, что на 20 процентов меньше, чем в 2017 году. Причем, за счет огромной популярности седанов Solaris и Rio, самыми любимыми у преступников марками стали Kia и Hyundai. А мы лишь представляем 15 самых популярных у угонщиков машин с высоким клиренсом. Конечно, ими не забыты и такие машины, как BMW X6 и Porsche Cayenne, но они остались на грани попадания в рейтинг — на 17 и 16 местах. А кто же будет в тройке самых популярных машин? Начнем с 15 места.

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