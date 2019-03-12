Самые угоняемые кроссоверы

15 самых любимых вседорожников у российских угонщиков

Всего в 2018 году в России было угнано 21 112 автомобилей, что на 20 процентов меньше, чем в 2017 году. Причем, за счет огромной популярности седанов Solaris и Rio, самыми любимыми у преступников марками стали Kia и Hyundai. А мы лишь представляем 15 самых популярных у угонщиков машин с высоким клиренсом. Конечно, ими не забыты и такие машины, как BMW X6 и Porsche Cayenne, но они остались на грани попадания в рейтинг — на 17 и 16 местах. А кто же будет в тройке самых популярных машин? Начнем с 15 места.