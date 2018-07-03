Это тоже Mercedes?

В истории старейшей автомобильной марки на Земле хватает забытых страниц. И даже если отсеять машины, которые так и не вышли на дороги, останется немало такого, что сегодня покажется удивительным. Расскажем о семи однозначно малоизвестных «Мерседесах», о которых редко вспоминают даже в головном офисе компании.

Mercedes-Benz LP333

Эти 16-тонные грузовики LP333, которых с 1958 по 1961 год было выпущено всего 1833 штуки, в Германии называли «сороконожками». «Три тройки» имели нестандартную для грузовиков схему расположения колес, при которой сдвоенная «тележка» находилась спереди. При этом все четыре передних колеса были поворотными. Своим появлением необычный Mercedes обязан министру транспорта Германии Гансу-Кристофу Зеебому, который продвинул ряд ограничительных законов для грузовиков с целью популяризации железной дороги. К счастью, спорные меры быстро упразднили, что и объясняет короткий век LP333, оснащавшегося 10,8-литровым 6-цилиндровым двигателем.

Mercedes-Benz 600 Coupe (W100)

Про лимузин Mercedes-Benz 600 в кузове W100 знают многие – все-таки на таком ездили чуть ли не все западные звезды 1960-х, – а вот про существование купе на его базе эти многие даже не подозревают. И немудрено – таких машин было изготовлено всего две, причем ни одна из них не поступила в свободную продажу: один экземпляр был преподнесен в качестве презента Рудольфу Уленхауту – знаменитому на всю Германию инженеру, под руководством которого появилась львиная доля гоночных «Серебряных Стрел», а второй – его не менее знаменитому коллеге Фрицу Наллингеру. Оба инженера в то время как раз выходили на пенсию. Технически купе не отличались от седанов и оснащались двигателем М100, чей рабочий объем составлял 6,3 литра, а мощность – 245 лошадиных сил.

Mercedes-Benz Nürburg 460 K Pullman

Перед вами первый бронированный лимузин компании Mercedes, созданный в 1931 году на базе модели 460 K Pullman 1928 года. Как и полагается подобным машинам, он имеет усиленный стальными листами кузов, а также более прочное шасси, однако стекла у этого «Пульмана» обычные, просто слегка утолщенные. В случае нападения все окна вручную закрывались металлическими «шторками», крепящимися в салоне к крыше, благодаря чему машина превращалась в неприступную крепость. Чтобы водитель мог покинуть место нападения, стальная «шторка» ветрового стекла имела тонкую щель. Небольшие окошки были и внутри щитков боковых передних окон. А вот задний ряд, когда все окна были наглухо закрыты, имел связь с внешним миром только посредством перископа. Заказчиком необычной машины был клиент из Японии.

Mercedes-Benz 150 Sport Saloon/Roadster (W30)

На техническом собрании Daimler-AG в ноябре 1933 года конструктор Макс Вагнер представил совету директоров прогрессивный по меркам своего времени спортивный автомобиль, главной особенностью которого была среднемоторная компоновка. Проект машины был создан в соответствии с регламентом гонки «2000 километров по Германии». Так был рожден 150 Sport Saloon – один из самых необычных гоночных автомобилей той эпохи, который и дизайнерски, и конструктивно намного опередил свое время. Несмотря на рабочий объем 1,5 литра и скромную мощность 54 лошадиные силы, купе без особых проблем разгонялось до скорости в 130 км/ч благодаря аэродинамическому кузову. Позже на базе Sport Saloon был построен конструктивно схожий родстер, который в гонках не участвовал, но по скорости почти не уступал.

Mercedes-Benz 170 VL (W139)

В середине 1930-х годов Daimler-Benz, как один из флагманов автомобилестроения Германии, вел разработку собственного автомобиля для армии. Так что прапрадедушкой «Гелендвагена» может считаться внедорожник 170 VL, который, помимо системы полного привода, имел две управляемые оси: благодаря поворотным задним колесам радиус разворота внедорожника уменьшался с 11 метров до 7. В режиме руления всеми колесами максимальная скорость была ограничена тридцатью километрами в час, а при стандартной схеме составляла 82 км/ч. В 1936 году Mercedes построил по заказу военных 42 подобных внедорожника для ходовых испытаний. Полученный опыт пригодился при создании Mercedes-Benz G5, который был чуть более массовым при тираже около 500 экземпляров.

Mercedes-Benz LE 306 Electro-Transporter

Помните идею Tesla с быстрой «заправкой» батарей, суть которой сводилась к тому, что на специальной станции один блок аккумуляторов просто быстро заменяется другим? Такое решение в Mercedes-Benz тестировали еще в 70-х годах: на микроавтобусе серии LE вместо зарядки опробовали «горячую замену» батарей. Аккумуляторный блок, изготовленный фирмой Kiepe, весил целых 860 килограммов, что доводило полную массу LE 306 до 3,9 тонны, однако достаточно просто изымался из своей ниши с помощью подъемника. С 1975 по 1977 год компания изготовила 59 электроавтобусов, которые тестировали разные курьерские службы. Опыт этих испытаний позволил создать модель 307 E, которая была легче, быстрее и могла подзаряжаться благодаря рекуперации кинетической энергии – таких машин построили 22 штуки, все они испытывались в немецком Бонне. Проект, к слову, частично спонсировался Министерством транспорта Германии, но был свернут – эффективность машин оказалась недостаточной для соперничества с тогдашними дизелями.

Mercedes-Benz trac

О семействе Mercedes-Benz trac мы уже рассказывали. Напомним, тракторы с трехлучевой звездой выпускали с 1973 по 1991 год, причем в их основе лежало шасси от здоровяка Unimog. Несмотря на все преимущества шасси, у тракора был один существенный недостаток – при равновеликих колесах обеих осей, поворачивались только передние — это существенно снижало маневренность на фоне аналогов. После короткой карьеры в агрокультурной сфере мерседесовцы продали все свои наработки в этой области компании Werner Forst- und Industrietechnik. \m

Иллюстрации: Mercede-Benz