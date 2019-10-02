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9:50

Alfa Romeo, которых не было

Модели итальянской марки, созданные виртуальными художниками

Итальянцы уже давно застолбили себе лучшие места на автомобильном Олимпе. Это ведь они первыми поняли, что каждому производителю нужен собственный стиль, а безупречность дизайна и внимание к деталям возвели в абсолют. Все хотят походить на них. Даже Hyundai рассчитывает стать сексуальнее Alfa Romeo, ещё раз подтверждая, что «итальянская линия» с её пластичностью форм до сих пор живее всех живых. Современные «Альфы» страстные и эмоциональные — под стать своим предкам, — и всё так же влияют на умы дизайнеров. Эти же фантазируют на тему эволюции стиля легендарной марки и регулярно показывают очередной «оммаж» или модель далёкого будущего. Мы решили собрать лучшие примеры таких работ и выяснить, можно ли вообще удачно скопировать альфовский стиль.