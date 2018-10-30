Самые ненадежные автомобили

Рейтинг самых ненадежных автопроизводителей и их самые проблемные модели

Очередное исследование от американского издания Consumer Reports напоминает: вы можете остановиться на марке с хорошей репутацией, но выбрать в ее линейке самую ненадежную модель — паршивую овцу в приличном стаде. Поэтому в этой галерее мы указываем автомобильную марку и ее общее место в рейтинге надежности, а также называем ее самую проблемную модель, по которой у 500 000 респондентов Consumer Reports возникло наибольшее количество нареканий. Получился список из 29 позиций, но мы убрали из него бренды, характерные исключительно для рынка Северной Америки.