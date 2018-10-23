Сумасшедшие автомобильные опции

Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования

Не секрет, что «красивая» цена в рекламе автомобиля зачастую делается искусственно — производитель привозит пустую комплектацию, которую будут заказывать единицы, и так заманивает людей в автосалоны. А дальше начинается новая игра: чем больше клиент закажет опций, тем больше прибыль от продажи автомобиля. Но опции, как оказалось, — это не только четырехзонный климат-контроль и подогрев дворников. Некоторые компании идут дальше и предлагают для своих моделей очень экзотическое дополнительное оборудование, начиная от кофеварок и заканчивая часами за 150 000 евро. Смотрите сами!