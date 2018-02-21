Самые уродливые броневики террористов
Танк из бетона и самосвал-ракетница – самые нелепые чудовища боевиков
Окопы Первой мировой породили множество импровизированных устройств для борьбы с живой силой противника – от дубинок с гвоздями для ближнего боя до рогаток для закидывание в чужую траншею гранат, но век моторов являет на свет совсем других самодельных чудовищ. Просто посмотрите на эти уродливые и странные броневики террористов с Ближнего Востока. Ведь вы наверняка никогда не видели машины, бронированные бетоном, или самосвал-ракетницу?
Иллюстрации: Из открытых источников
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