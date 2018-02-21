Танк из бетона и самосвал-ракетница – самые нелепые чудовища боевиков

Самые уродливые броневики террористов

Танк из бетона и самосвал-ракетница – самые нелепые чудовища боевиков

Окопы Первой мировой породили множество импровизированных устройств для борьбы с живой силой противника – от дубинок с гвоздями для ближнего боя до рогаток для закидывание в чужую траншею гранат, но век моторов являет на свет совсем других самодельных чудовищ. Просто посмотрите на эти уродливые и странные броневики террористов с Ближнего Востока. Ведь вы наверняка никогда не видели машины, бронированные бетоном, или самосвал-ракетницу?
Иллюстрации: Из открытых источников
РЕКОМЕНДУЕМ
Тест-драйв

Новая Audi A7

Первый тест самой странной Audi нашего времени – лифтбека A7 нового поколения

Селектор

Тракторы от автомобильных брендов

«Форды», «Ситроены» и Porsche для сельскохозяйственных нужд

Селектор

Самые продаваемые внедорожники

«Топ-20» самых продаваемых кроссоверов, пикапов и внедорожников 2017 года

Селектор

Исключительные

10 спорткаров, которые ездят только на шинах Pirelli

Репортаж

Гран-при Испании

Как Испания подарила Формуле-1 новую великую дуэль