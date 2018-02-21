Самые уродливые броневики террористов

Такого шедевра инженерии нет ни в одной армии мира – эта машина защищена с помощью... бетона. И свою функцию он выполнил на пять баллов – задняя часть бронетранспортера уцелела, а вот металлическую кабину снесло взрывом начисто. Все из-за недостатка настоящей брони, хотя террористы и попытались приварить защитные панели под рациональными углами – так пуле приходится прошивать более толстый слой металла, да и шанс рикошета возрастает. Но в этот раз прилетела явно не пуля.