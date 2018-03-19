10 самых популярных б/у автомобилей в Москве

Агентство «Автостат» опубликовало список самых продаваемых подержанных автомобилей в Москве по итогам февраля 2018 года. За прошлый месяц в столице было продано 19,8 тысячи машин (на 13 процентов меньше, чем в прошлом году), а самой популярным б/у автомобилем стал «Солярис» – 606 экземпляров. Эта же модель лидирует и с начала года – 1242 проданные машины. Однако это всего на шесть автомобилей больше, чем у модели, занявшей второй место, – Ford Focus. Кто еще попал в этот рейтинг? Смотрите нашу галерею.

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Иллюстрации: Компании-производители