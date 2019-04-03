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9:43

Безнадежно устаревшие концепты 2000-х

Символы будущего, которое так и не наступило

Двухтысячные годы, кажется, лишь недавно просвистели мимо, оставив за собой пестрый шлейф. Марсоход, Гарри Поттер, Властелин Колец, эмо и готы, iPod, стритрейсинг, первые соцсети… Между тем, «проблема двухтысячного года» волновала людей не вчера, а двадцать лет назад. Автомобильная промышленность верила в водородные топливные элементы, а стиль биодизайна пал под натиском новых, грубоватых граненых форм. Большинство концепт-каров из этой галереи не получили серийного воплощения. Сегодня эти футуристические машины выглядят наивно. Но ведь и времена меняются быстро, как никогда. Подумать только: большинство этих фотографий сделаны на пленку.

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