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9:50

Вековой авангард

Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей

2019 год оказался богатым на юбилеи, которые мы не можем проигнорировать. Например, в этом году исполняется 100 лет компании Citroen: первый легковой автомобиль компания представила спустя считанные месяцы после окончания Первой мировой войны. Андрэ-Густав Ситроен хотел переориентировать свое военно-промышленное производство на мирную продукцию. Так и началась эта вековая история, которая подарила нам множество ярких, необычных машин — они поражают как новаторским подходом к инженерии, так и дизайном. По случаю юбилея Citroen мы вспомнили 15 самых важных автомобилей французской фирмы.

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