Только для избранных: спецверсии крутых автомобилей

Особые исполнения интересных машин для тех, кому всегда мало

Премиальные и тем более люксовые автомобили по умолчанию являются товаром не для всех, но самые взыскательные покупатели всегда желают большего. Именно для таких привередливых клиентов автомобильные компании создают лимитированные издания своих машин, даже если те уже в стандартной модификации способны впечатлить большинство водителей. В списке подобных новинок недавнего времени — очень мощные «проходимцы» из США и Великобритании, ностальгическое купе и уникальный спортседан из Германии, а также итальянский внедорожный суперкар в камуфляже от производителя.