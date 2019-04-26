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9:49

Дым, ужастики и грязь

Лучшее автомобильное видео апреля

Ефим Репин
Апрель почти закончился, а это значит, что настало время для нашей очередной подборки лучших видеороликов месяца. Мы вспомнили все клевые ролики с машинами и про машины, которые появились за это время, добавили сюда самую крутую рекламу и объединили всё в одни материал. Итак, в апрельском выпуске: Tesla купается в грязи, BMW пытается нас напугать, пони задувает свечи на торте, а «Ламбо» получает экзоскелет. Если вам знаком вопрос «Что посмотреть вечером пятницы?», то наш ответ — зачем ждать вечера!
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Гелик vs Jimny

585-сильный Mercedes-AMG G 63 и новый 102-сильный Suzuki Jimny соревнуются в перетягивании каната. Кажется, что силы не равны, но что будет если немецкому 2,5-тонному внедорожнику противопоставить сразу три маленьких «Сузуки»? Ответ в этом ролике.

Бешеный пикап

Обновленный Mitsubishi L200 превратился в гоночный автомобиль для австралийской серии ECB SuperUtes. Пикап оснастили 344-сильным дизелем 2.4 с усиленными распредвалами, увеличенной топливной рампой и форсунками, турбонагнетателем GTurbo, интеркулером, гоночным самоблоком, спортивным выхлопом и шестиступенчатой коробкой Tremac. «Сотню» пикап набирает за 3,5 секунды, а его максимальная скорость превышает 240 километров в час.

Супердрифт

Великолепная съемка дрифтовых автомобилей во время одного из этапов американского чемпионата Formula Drift и заезда Nissan Silvia по горному серпантину в Абу-Даби. Ролик сделан Джонни Шаэром — пилотом сверхскоростного кастомного дрона, управляемым при помощи шлема виртуальной реальности. Поэтому если вам вдруг покажется, что это кадры из компьютерной игры, то нет — это реальная съемка реальных автомобилей.

РаллиЛамбо

Что делать, если у вас есть Lamborghini Huracan, но просто затюнить его и форсировать мотор — это слишком банально. Можно поступить, например, как блогер Алекс Чой, сделав машину в стиле постапокалипсиса. Он убрал большую часть кузовных панелей, установил внешний каркас безопасности, который назвал «экзоскелетом», добавил пару турбонагнетателей и гигантские воздушные фильтры от грузовика. Постройка машины заняла пять месяцев, но оно того стоило — суперкар выглядит действительно круто и необычно.

Tesla в грязи

Кто сказал, что Tesla Model X — не настоящий внедорожник? Владельцы машины из Чехии решили, что модель не просто так оснащается пневмоподвеской, которая в максимально высоком положении обеспечивает 223 миллиметра дорожного просвета, и отправились покорять на электрокаре бездорожье.

Битва дизелей

Ведущий YouTube-канала Carwow Мэтт Уотсон сравнил в одной дрэг-гонке сразу три дизельных, но при этом максимально непохожих автомобиля: Audi A8, BMW 8-Series и Mercedes-Benz E-Class. Первая из моделей оснащается 290-сильным мотором, вторая — 320-сильной «шестеркой», а третья — 340-сильным агрегатом. Согласно официальным характеристиками, у всех примерно одинаковое время разгона до «сотни» — в районе пяти секунд.

Ужастик

Забавный ролик про технологии автопилота, разрабатываемые компанией BMW. Автомобили марки скоро смогут ездить сами, без участия водителя, но это совсем не страшно, как может показаться на первый взгляд.

С днюхой!

Милое поздравление-троллинг от компании Chevrolet: марка поздравила Ford Mustang с его 55-летием. Тут прекрасно все — и пони, задувающий свечи на торте, и красный Camaro, который он получает на день рождения.

Не для вас

Еще один рекламный ролик, но в этот раз от компании Audi. Здесь обыгрываются и опровергаются все стереотипы об электрокарах: скромный запас хода, «боязнь» воды и холодной погоды, малое количество зарядных станций и плохая динамика.

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