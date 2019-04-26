Дым, ужастики и грязь

Апрель почти закончился, а это значит, что настало время для нашей очередной подборки лучших видеороликов месяца. Мы вспомнили все клевые ролики с машинами и про машины, которые появились за это время, добавили сюда самую крутую рекламу и объединили всё в одни материал. Итак, в апрельском выпуске: Tesla купается в грязи, BMW пытается нас напугать, пони задувает свечи на торте, а «Ламбо» получает экзоскелет. Если вам знаком вопрос «Что посмотреть вечером пятницы?», то наш ответ — зачем ждать вечера!