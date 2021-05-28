Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя: самые интересные ролики месяца

Каждый месяц мы собираем для вас самые крутые и интересные автомобильные ролики. В этот раз смотрим, как уничтожают автомобили во время съемки фильмов, как настоящая машина гоняется против своего игрушечного клона, как попасть мячом для гольфа в едущий BMW, как выглядит игра Mario в реальной жизни и как построить крошечный автомобильчик для дорог общего пользования.