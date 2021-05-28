Марио на газонокосилке, мяч для гольфа и Bugatti против истребителя: самые интересные ролики месяца

Битва против клона
Компания Ford устроила на британском автодроме Brands Hatch Indy необычную гонку: 200-сильный кроссовер Puma ST соревновался против своей радиоуправляемой копии, выполненной в масштабе 1:10. Настоящему вседорожнику необходимо было проехать круг длиной 1,9 километра, а его сопернику — три круга по 220-метровому картинговому треку. Кто из них оказался быстрее, смотрите в этом ролике.
Марио на газонокосилке
Автор YouTube-канала origiful режиссер Иэн Пэдэм воплотил знаменитую игру Mario Kart в реальной жизни. Для этого он проехал на газонокосилке по двору, снял это с помощью дрона, а потом добавил на картинку компьютерную графику. На маршруте он проезжал трамплины, собирал монетки и встречал порталы-телепорты.
Уничтожение машин
В Сети появился ролик, показывающий, как в процессе съемок девятой части фильма «Форсаж» уничтожали автомобили. В видео можно увидеть подробности трюков, до монтажа и компьютерной графики. Например, когда в машинах находятся каскадеры или манекены, где стоят камеры или как работают катапульты. Премьера фильма состоится 25 июня.
Против истребителя
1500-сильный гиперкар Bugatti Chiron Sport сразился в гонке по прямой с палубным истребителем Dassault Rafale. Заезд провели на 1,5-километровом участке взлетной полосы французской военно-воздушной базы. На земле Bugatti вырвался вперед, но поднявшись в небо, истребитель опередил автомобиль в небе.
Уже не игрушка
Издание Car Throttle протестировало необычную миниатюрную машинку, которую каким-то образом удалось поставить на учет и получить разрешение на передвижение по дорогам общего пользования. Автомобильчик оснащен работающей светотехникой и аудиосистемой, но лишен подвески, что доставляет кучу неудобств на дорогах.
Рекордный удар
YouTube-канал European Tour опубликовал видео нового рекорда Гиннесса: гольфист Маркус Армитейдж попал мячом в салон движущегося BMW M8, при этом автомобиль находился на расстоянии 277 метров (предыдущий рекорд — 260 метров). Выглядит впечатляюще:
P.S
Если вдруг вы еще не видели, то обязательно посмотрите наше видео про самый странный тюнинг на свете. Например, спорткар Porsche, который превратили в «Запорожец», а также еще десяток проектов из Германии, Великобритании, Чехии.