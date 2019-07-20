Вот так выглядят гоночные трассы из космоса

Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС

Астронавт Эндрю Фьюстел, участник 55-й и 56-й миссий Международной космической станции, не зря потратил время в космосе. С борта МКС он сфотографировал все автодромы и трассы, на которых проходили гонки чемпионатов MotoGP, IndyCar и Формулы-1 в 2018 году, не забыв выложить снимки в Instagram и Twitter. Со слов Фьюстела, он хотел привлечь любителей автоспорта к теме космических полётов и исследований, и, вероятно, ему это удалось. По крайней мере, фотографии известных трасс вроде Спа-Франкоршам и Сузуки собрали много восторженных отзывов. Для этой галереи мы выбрали лучшие виды из космоса на знаменитые гоночные треки.