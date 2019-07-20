Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
8:51

Вот так выглядят гоночные трассы из космоса

Астронавт сфотографировал знаменитые автодромы с борта МКС

Астронавт Эндрю Фьюстел, участник 55-й и 56-й миссий Международной космической станции, не зря потратил время в космосе. С борта МКС он сфотографировал все автодромы и трассы, на которых проходили гонки чемпионатов MotoGP, IndyCar и Формулы-1 в 2018 году, не забыв выложить снимки в Instagram и Twitter. Со слов Фьюстела, он хотел привлечь любителей автоспорта к теме космических полётов и исследований, и, вероятно, ему это удалось. По крайней мере, фотографии известных трасс вроде Спа-Франкоршам и Сузуки собрали много восторженных отзывов. Для этой галереи мы выбрали лучшие виды из космоса на знаменитые гоночные треки.

Загрузка...
Загрузка...