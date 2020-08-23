На что потратить отложенные во время карантина деньги, если вы настоящий петролхэд

Часы для тех, кто любит автомобили

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Часы давно перестали быть простым устройством для измерения временны́х интервалов. В XXI веке это либо модный аксессуар, либо символ успеха — последнее особенно верно, если у вас на руке что-то вроде Roger Dubuis или Breitling. Впрочем, такое положение дел нисколько не мешает продолжать восхищаться их сложными, но в то же время изящными механизмами, а порой даже находить в них что-то общее с автомобилями. Случайно ли это? Думаем, нет. Для часовых мануфактур и микробрендов поиски вдохновения в мире моторов стали нормой, ведь любой уважающий себя водитель-энтузиаст должен помимо машины иметь характеризующие его стиль жизни наручные часы. Лучше, конечно, чтобы это была классика — и, поверьте, вам есть из чего выбирать.