Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
8:30

Самые странные антикрылья и спойлеры

Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего

Закон Бернулли, эжекция воздуха, турбулентность и аэродинамическое сопротивление — эти непонятные рядовому человеку термины знают автомобильные инженеры, потому что их используют для описания принципов работы спойлера или антикрыла. Пластины на пилонах либо небольшие накладки на крышке багажника уже давно перестали быть редкостью: сейчас их можно встретить даже на машинах массового сегмента, которые производители с маниакальным упорством продолжают «оспортивливать». И хотя зачастую эти элементы не выполняют никакой функции, кроме декоративной, конечно, есть и противоположные примеры. Самые необычные мы включили в эту подборку.