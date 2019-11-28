Самые странные антикрылья и спойлеры

Необычные аэродинамические элементы прошлого и настоящего

Закон Бернулли, эжекция воздуха, турбулентность и аэродинамическое сопротивление — эти непонятные рядовому человеку термины знают автомобильные инженеры, потому что их используют для описания принципов работы спойлера или антикрыла. Пластины на пилонах либо небольшие накладки на крышке багажника уже давно перестали быть редкостью: сейчас их можно встретить даже на машинах массового сегмента, которые производители с маниакальным упорством продолжают «оспортивливать». И хотя зачастую эти элементы не выполняют никакой функции, кроме декоративной, конечно, есть и противоположные примеры. Самые необычные мы включили в эту подборку.