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11:03

Трактор, лодка и автобус: самые неожиданные Tesla

Самые странные и невероятные автомобили Tesla из параллельной вселенной

Компания Tesla начинала всего с одной модели — не очень быстрого и дальнобойного Roadster. Сейчас же американский производитель планирует значительно расширить свою линейку: к уже существующим седанам и вседорожнику добавится грузовик, компактный кроссовер, современная версия родстера и даже бронированный пикап, пожалуй, самый необычный и обсуждаемый автомобиль этого года. Линейка Tesla в скором времени будет очень разносторонней, и сайт Budget Direct Car Insurance решил вообразить, каких еще машин (и вообще транспортных средств) не хватает компании. Может быть трактора или даже туристического автобуса? Что получилось, смотрите в нашей галерее.

Редакция «Мотора»