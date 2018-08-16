Самые популярные автомобили в мире

17 самых продаваемых машин в шести классах

Аналитическое агентство JATO Dynamics составило рейтинг самых продаваемых автомобилей в мире за первое шесть месяцев 2018 года. Эксперты включили в список пятьдесят машин, а мы решили выбрать из них по три самых популярных модели в шести классах: городские хэтчбеки, седаны, кроссоверы, пикапы, семейные и премиальные автомобили. Самым продаваемым автомобилем в мире остается Ford F-Series, на втором месте – Toyota Corolla. Кто еще попал в этот список? Смотрите в галерее.