Любимый кузов техасских фермеров в российских реалиях – что выбрать?

Все конкуренты первого пикапа Mercedes в РФ

Любимый кузов техасских фермеров в российских реалиях – что выбрать?

Компания Mercedes-Benz озвучила российские цены на новый пикап X-класса. Как и ожидалось, цифры оказались более чем «мерседесовскими», так что потянуть их сможет далеко не каждый любитель такого типа кузова. С другой стороны, на российском рынке продается еще несколько моделей пикапов, поэтому мы и решили посмотреть, сколько стоят и что предлагают главные конкуренты немецкого новичка. Пикапы VW, Toyota, Mitsubishi, Fiat и даже УАЗ: не поверите, но все они оказались дешевле X-класса.
Иллюстрации: Компании-производители
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