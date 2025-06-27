Ждём с нетерпением: самые горячие автомобильные новинки 2025–2029 годов

Захватывающие перспективные модели, которые могут изменить расстановку сил на рынке и в своих сегментах или просто стать классным подарком поклонникам и энтузиастам

Сколько новых машин появится в ближайшие годы? Подозреваем, счёт пойдёт на десятки — китайцы нас ещё удивят! Но давайте временно переключим внимание с Поднебесной на другие страны и всемирно известные марки. Предлагаем вам ознакомиться с некоторыми наиболее ожидаемыми и многообещающими моделями из Европы, Японии и Южной Кореи.