Insomnia: лучший мотоцикл

Проект из России победил на Чемпионате мира по кастомайзингу

Проект Insomnia (англ. «Бессонница») Дмитрия Голубчикова из московской кастом-мастерской Zillers Garage занял первое место в абсолютном зачете Чемпионата мира по кастомайзингу – 2018. Итоги подвели на международной выставке Intermot 2018 в Кёльне. Российский проект подкупил судей самого авторитетного в мире конкурса кастом-байков «невидимой» подвеской на торсионах, высочайшим эстетическим уровнем проработки силового агрегата (одноцилиндровый мотор Yamaha с автомобильным компрессором Subaru) и технически безупречным исполнением. Рассмотрите «Инсомнию» в нашей галерее. Фото — Алексей Сулима.