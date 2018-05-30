Машины зомби-апокалипсиса

Сперва люди начинают заражать друг друга неизвестным вирусом, потом в дело вступает армия, но уже не может контролировать ситуацию, так что отдельным выжившим приходится бороться за свою жизнь в одиночку. Сценарий зомби-апокалипсисов не раз проговаривался в кино и на страницах книг, но как действительно быть, если вы застигнуты врасплох страшной эпидемией, а у вас есть только автомобиль? Превращать его в укрытие и крепость, даже если это автобус или индийская рикша!

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Иллюстрации: Donal O’Keeffe