Полярные развлечения

Все нормальные американцы 4 июля, в День Независимости, смотрят парад, устраивают барбекю, наслаждаются фейерверками... В Глейшер-Вью все как у взрослых: тоже пролетают самолеты (целых пять «кукурузников»), проходит парад (один конный всадник, трактор, грузовик, и два джипа).
Природа здесь потрясающая, нетронутая. Кстати, название приполярного городка переводится как «Вид на ледник» — потому что почти из любой точки видно... Верно, ледник. Вот только с развлечениями в этой глубинке на краю земли туго.
Поэтому потом все двести пятьдесят жителей отправляются на берег реки Матануска, к огромному обрыву — смотреть, как с него летают тачки. Традицию завели недавно, в 2005 году, когда владелец местного аукциона строительной техники Арни Грнчирж решил устроить всем зрелище: купил полугнилую развалюху, построил бульдозером небольшой трамплинчик на краю 90-метрового обрыва... И все завертелось.
Сам запуск выглядит настоящим триумфом бомж-инжиниринга. К педали газа крепят обрезок альпинистского троса либо стяжной ремень с карабином (такими дальнобойщики крепят груз). Поскольку все машины с «автоматом», то этого достаточно. А чтобы автомобиль сохранял прямолинейное движение, сын Арни, Дастин Грнчирж, придумал еще одно присопосбление. К поворотному кулаку подвески приваривают обрезок трубы с крючком на конце, через который продевают натянутый вдоль «трассы» трос.
Между прочим, схема на удивление надежная: например, в 2016 году запускали четыре машины, и три из них успешно улетели в никуда. Статистика лучше, чем у Роскосмоса! И только черный микроавтобус Chevrolet не пожелал ехать куда велено — его размотало, и он врезался прямиком в отвал многотонного бульдозера.
Праздник пользуется большим успехом. Как отчитался Арни Грнчирж, со всей округи собралось целых пятьсот пятьдесят зрителей, и «было съедено больше 220 килограммов говядины, курицы и свинины».
Все это так и осталось бы никому не известным развлечением местных, но журналист Скотт Дженсен из местной газеты Alaska Dispatch News снял ролик о празднике. И он стал небольшой интернет-сенсацией, набрав 2,8 миллиона просмотров. Неплохо для развлечений ребят на краю земли!
P.S. Все остатки машины были собраны со склона и сданы на свалку!
P.P.S Кстати, если вам интересно, можете посмотреть объяснения Скотта о том, как он снимал этот ролик.
Все сделано почти в одиночку, с небольшой помощью организаторов. Картинка получена с четырех экшн-камер Gopro3, пары Gopro2, телефона, одной компактной ручной камеры Panasonic и полупрофессиональной видеокамеры Sony.