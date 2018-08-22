Полярные развлечения

Природа здесь потрясающая, нетронутая. Кстати, название приполярного городка переводится как «Вид на ледник» — потому что почти из любой точки видно... Верно, ледник. Вот только с развлечениями в этой глубинке на краю земли туго.

Поэтому потом все двести пятьдесят жителей отправляются на берег реки Матануска, к огромному обрыву — смотреть, как с него летают тачки. Традицию завели недавно, в 2005 году, когда владелец местного аукциона строительной техники Арни Грнчирж решил устроить всем зрелище: купил полугнилую развалюху, построил бульдозером небольшой трамплинчик на краю 90-метрового обрыва... И все завертелось.