Однорукий герой автогонок

На видеозаписях с тестов команды Williams в Испании можно увидеть, насколько Кубица ограничен в движениях правой руки — в крутых поворотах он скорее придерживает ей руль, чем поворачивает его. Понятно, что полностью восстановить подвижность не удалось — хирурги и так сотворили настоящее чудо: спасли польскому пилоту руку, которой угрожала ампутация после аварии на ралли в 2011 году.

Пока что главный вопрос — получится ли у Кубицы адаптироваться к болиду Формулы-1. Британцу Арчи Скотт Брауну шестьдесят лет назад это удавалось — на соревнованиях он не давал спуску физически здоровым соперникам. Правда, с тех пор слишком многое изменилось: и машины, и уровень физических нагрузок, и сами гонки...

За пределами Великобритании Арчи Скотт Брауна знают мало: большую часть своей короткой спортивной карьеры он провел на родине, а за границей проехал всего несколько гонок. Но у себя на родине в пятидесятые годы он стал настоящим героем.

Уильям Арчибальд Скотт Браун — таково полное имя нашего героя — родился в 1927 году в шотландском городе Пейсли, недалеко от Глазго. Когда он появился на свет, речи не шло не то что о карьере в автоспорте — было трудно поверить, что мальчик когда-нибудь сможет просто ходить.