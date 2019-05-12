Лучше, чем фото

Все мальчишки в детстве рисовали автомобили. У большинства из них дальше каракулей на тетрадных полях дело не зашло, но есть люди, которые провели всю свою жизнь, «рисуя машинки» и заработав на этом не только деньги, но и славу. На ум приходят в основном эпатажные автомобильные дизайнеры с именем, но есть совершенно особое исключение — Артур Фитцпатрик.
Краткий послужной список:
свыше 700 иллюстраций для печатной автомобильной рекламы, более 40 международных наград, членство в ассоциации автомобильных художников. Именем Фитцпатрика названа престижная художественная награда, а своим творчеством он вдохновил не одно поколение дизайнеров, художников и иллюстраторов.
Артур Фитцпатрик (друзья часто называли его Арт или Фитц) начал свою карьеру в 1937 году, когда ему было всего 18 лет: он работал дизайнером в детройтском кузовном ателье Briggs. Уже через год он перешел в компанию Darrin, где создавал кабриолеты, седаны и хардтопы на базе шасси Packard. Позже ателье было выкуплено самой компанией Packard: Фитц остался в компании и разработал дизайн модели Packard Clipper 1942 года.
Однако именно в этот момент США ввязались во Вторую мировую войну. Стране стало не до автомобилей, и Фитцпатрик поступил на службу в Военно-морские силы. Возвращение в профессию произошло быстро — не успев уволиться из ВМС, в 1945 году Фитцпатрик подписал контракт на создание автомобильной рекламы для марки Mercury — уже тогда он был известен как первоклассный художник и иллюстратор.
Настоящий успех пришел к Фитцпатрику после того, как в 1949 году он начал работать вместе с Вэном Кауфманом, бывшим художником Disney. Артур рисовал сами автомобили, а Вэн — красивые фоны для них. Пара быстро нашла свой уникальный стиль: рекламные материалы от Фитцпатрика и Кауфмана выглядели гламурно, дорого и по-новому.
В 1959 году тандем иллюстраторов получил эксклюзивный контракт от Pontiac. Компания в этот момент как раз решила найти свежий подход к рекламе своей новой модельной гаммы Wide Track — и тогдашний шеф Pontiac Джон Делориан распорядился, чтобы всю «принтовую» рекламу для марки делали Фитцпатрик и Кауфман. Аналогично, кстати, затем поступил и вице-президент General Motors Боб Лутц — в 1970-х он подрядил Арта и Вэда на создание рекламных материалов марки Opel.
За вдохновением и зарисовками, вооружившись фотоаппаратами и этюдниками, художники ездили по всему миру. Рим, Париж, Монте-Карло, Акапулько, Гавайи, Пуэрто-Рико — каждый год Арт и Вэн садились в самолет и отправлялись в затяжное путешествие. При этом, по словам Фитцпатрика, одно и то же место для разных рекламных иллюстраций использовалось не больше пары раз. Кажется, что Фитцпатрик и Кауфман работали в жанре реализма, но это не так. Во-первых, автомобили на иллюстрациях получались такими привлекательными еще и потому, что Артур сознательно искривлял им пропорции, изображая их шире, чем они были на самом деле.
Во-вторых, желая подчеркнуть пропорции и чистоту линий кузова, Фитц намеренно «забывал» о таких деталях, как дворники или антенны — на иллюстрации они, по мнению художника, только отвлекали зрителя от красоты автомобиля. Наконец, машины на иллюстрациях были больше, чем нужно: они доминировали в общей композиции, а иногда едва влезали в «кадр» — и это тоже было сделано абсолютно намеренно.
В какой-то момент руководство даже решило, что дуэт «перегламурил»: Арта и Вэна вызвали на ковер и ткнули пальцем на две иллюстрации, фон на которых выглядел «слишком иностранным». К счастью для иллюстраторов, руководство указало на рекламные постеры, фоном для которых выступали Нью-Йорк и Вашингтон.
На первых порах пропорции автомобилей на иллюстрациях тоже вызывали недовольство «в верхах». Узнав, что Фитцпатрик искажает размеры автомобилей по собственной воле, руководство едва не сделало ему нагоняй за «художественную самодеятельность». Из ситуации Артур выкрутился изящно: он взял фотоаппарат, сфотографировал автомобиль с разных ракурсов, получившиеся снимки обвел по контуру — а в довесок к таким «скетчам» нарисовал аналогичный автомобиль, но с искривленными пропорциями. После чего принес свои работы начальству и предложил выбрать «неправильную» машину. Рисунок с «самодеятельностью» угадали только с третьего раза, и больше вопросов к художнику не возникало.
По результатам опросов, на протяжении десяти лет подряд работы Фитцпатрика и Кауфмана признавались самой лучшей журнальной рекламой — причем за Pontiac голосовало до 47 процентов респондентов! Да и результаты продаж не без помощи Арта и Вэна выросли: уже к 1962 году марка переместилась с седьмого на третье место на рынке США. Популярнее были только совсем уж массовые Chevrolet и Ford.
Брали иллюстраторы, кстати, безумные деньги. Мало того, что им оплачивали саму работу и постоянные путешествия по миру — в контракте Фитцпатрика было прописано, что каждые три месяца Pontiac должен предоставлять ему три новеньких автомобиля: обычно это были топ-модели Bonneville, GTO, Grand Prix или Le Mans.
Всего для компании Pontiac Фитцпатрик и Кауфман сделали 285 изображений. Вместе Фитцпатрик и Кауфман проработали 24 года — причем после ухода из компании Opel в конце 1970-х автомобильной рекламой ни Артур, ни Вэн больше не занимались. Кауфман умер в 1995 году, а Фитцпатрик прожил остаток дней на юге Калифорнии и лишь немного не дотянул до 96-летия. В этом году ему исполнилось бы сто лет.
Коллекционные почтовые марки Фитцпатрика с американскими спортивными автомобилями пятидесятых, изданные в 2006 году, разошлись тиражом 38 миллионов экземпляров и по продажам вдвое обогнали аналогичную продукцию с диснеевскими персонажами. Кстати, сама студия Disney-Pixar в середине двухтысячных наняла Фитцпатрика в качестве консультанта при создании своего мультфильма «Тачки». Ведь кто, если не он, мог рассказать о том, как должны выглядеть автомобили — пусть даже и мультяшные.