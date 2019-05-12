Лучше, чем фото

Краткий послужной список:

свыше 700 иллюстраций для печатной автомобильной рекламы, более 40 международных наград, членство в ассоциации автомобильных художников. Именем Фитцпатрика названа престижная художественная награда, а своим творчеством он вдохновил не одно поколение дизайнеров, художников и иллюстраторов.

Артур Фитцпатрик (друзья часто называли его Арт или Фитц) начал свою карьеру в 1937 году, когда ему было всего 18 лет: он работал дизайнером в детройтском кузовном ателье Briggs. Уже через год он перешел в компанию Darrin, где создавал кабриолеты, седаны и хардтопы на базе шасси Packard. Позже ателье было выкуплено самой компанией Packard: Фитц остался в компании и разработал дизайн модели Packard Clipper 1942 года.