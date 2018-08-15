Чуть не женился на русской, чуть не остался без головы, чуть не стал трехкратным — Алонсо заканчивает карьеру

Злодей, чемпион и ловелас
Чуть не женился на русской, чуть не остался без головы, чуть не стал трехкратным — Алонсо заканчивает карьеру

Редакция «Мотора»
15 августа

Фернандо застал времена отчаянных энтузиастов старой школы, начав карьеру в Minardi, отстоял свой второй чемпионский титул в жесткой борьбе с Шумахером и со следующего года покидает Формулу-1 во времена гибридных технологий. За почти двадцать лет своей карьеры в высшей лиге он попадал в немыслимое количество ситуаций, но мы вспомнили десять его ролей, в которых он запомнится нам навсегда. Прощай, чемпион — Алонсо-воин, правдоруб, злодей, Алонсо-мем.

Алонсо-любовник

От певиц до русских моделей

Российским болельщикам Фернандо Алонсо не в последнюю очередь запомнился бурной личной жизнью: после пяти лет брака с испанской поп-звездой Ракель дель Розарио он долгое время встречался с русской топ-моделью Дарьей Капустиной. Двукратный чемпион мира в буденовке после бани или в носках в обычной владивостокской квартире — что может быть милее? Увы, роман с Капустиной все-таки закончился, и Алонсо переключился на журналистку Лару Альварес. А сейчас его подруга — итальянская модель Линда Морселли.

Алонсо-везунчик

«Пролетая над головой Алонсо»

Второго сентября Фернандо Алонсо может праздновать еще один день рождения. В этот день в 2012 году на Гран-при Бельгии он стал участником жуткой массовой аварии.

Renault Ромена Грожана словно на трамплине подлетел на болиде Sauber Серхио Переса и едва не снес голову Алонсо. Все решили считанные сантиметры. Фернандо родился в рубашке, а Формула-1, к счастью, не записала на свой счет еще одну жертву. Последним гонщиком, погибшим во время Гран-При, остается Айртон Сенна.

1/14
2/14
3/14
4/14
5/14
6/14
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14

Алонсо-мем

Алонсо как конкурент Медведа

Чтобы улучшить любую фотографию, теперь достаточно прифотошопить туда Алонсо. Фернандо превратился из просто чемпиона в ходячий мем после Гран-При Бразилии 2015 года. Когда мотор Honda на его Макларене в квалификации сломался во второй раз, Алонсо не стал торопиться в расположение команды: какой толк, если он сломается и в третий раз?

Он направился к маршалам, у которых как раз стоял складной стульчик, сел, и, положив ноги на шлем, принялся загорать… С этого момента отдыхающего Алонсо стали добавлять куда не попадя, от кабинета парикмахера до палубы Титаника.

Алонсо-правдоруб

«Я бы быстрее проехал на Сивике»

Алонсо многим запомнится улыбчивым перфекционистом, который способен выжать из машины 101 процент ее возможностей, но если что-то шло не так, он становился первым критиком команды, не стесняясь на публике в жалобах и выражениях. А в последние годы не так шло многое: моторы Honda, на которые перешла его команда Mclaren, оказались никуда не годными.

На Гран-При Японии он прямо во время гонки сказал своему инженеру по радио: «Это мотор GP2!» (GP2 - гоночная серия на ступень ниже Формулы-1). Больший позор для японцев было сложно представить, если бы в куларах Алонсо не говорил, что обгонит на гоночной трассе Mclaren Honda на Honda Civiс.

1/5
2/5
3/5
4/5
5/5

Алонсо-злодей

Сингапур-гейт

На Гран-При Сингапура в 2008 году Алонсо, выступавший тогда в команде Renault, победил благодаря крайне своевременному выезду машины безопасности, который случился из-за аварии его напарника Нельсиньо Пике. Позже оказалось, что менеджер команды Флавио Бриатторе и директор Пэт Симмондс заранее попросили Пике разбить машину. Обиженный увольнением, бразилец сам рассказал об этом в конце сезона, и Симмондса с Бриатторе выгнали из паддока. Карьера Алонсо в этой ситуации не пострадала — по официальной версии он ничего не знал.

Алонсо-психолог

Соперничество с Хэмилтоном

Сезон 2007 года запомнился дебютом Льюиса Хэмилтона в Макларене, куда в этот момент перешел и более опытный Алонсо, у которого никогда до этого момента не было конкурентоспособного напарника. Из-за соперничества новика и чемпиона команда с этого момента превратилась в банку с пауками, а Алонсо все больше нервничал из-за нарастающего внимания прессы и команды к британцу.

Одним из запоминающихся эпизодов этой борьбы стала квалификация Гран-При Венгрии, где Алонсо под конец третьей сессии намеренно задержался на пит-стопе, чтобы Хэмилтон не успел сделать последний зачетный круг. В итоге оба гонщика Макларена проиграли титул — чемпионом 2007 года чудом стал Райкконен.

1/3
2/3
3/3

Алонсо-антигерой

Fernando Is Faster Than You

Многие болельщики не могут простить Алонсо один эпизод из времен, когда испанец выступал за Ferrari. На Гран-При Германии в 2010 году его партнеру Фелипе Массе приказали из боксов пропустить Алонсо вперед. Команда прозвучала в завуалированной форме: «Фернандо быстрее тебя». Благодаря этому Алонсо победил, но это ему не помогло: по итогам года он не смог завоевать чемпионское звание, уступив четыре очка Себастьяну Феттелю.

Алонсо-воин

Победа над Шумахером

На протяжении карьеры Алонсо столкнулся с невероятным разнообразием талантов старой и новой школы, но особенно памятным останется сезон 2006 года, где испанцу пришлось противостоять Михаэлю Шумахеру на пике его карьеры. В первой половине чемпионата доминирующей силой был Renault Алонсо, но Ferrari 248 F1 Шумахера с каждой гонкой становилась все быстрее. В итоге финальные гонки превратились в настоящий триллер, из которого победителем вышел все-таки испанец (на видео одна из незабываемых и техничных дуэлей Шумахера и Алонсо на мокром асфальте Хунгароринга).

1/3
2/3
3/3

Алонсо-марафонец

Победа в Ле Мане

В этом году к своим двум чемпионским титулам в Формуле-1 Алонсо добавил победу в легендарной гонке 24 часа Ле-Мана. Причем испанцу это удалось с первого раза! Момент для участия в марафоне был для этого очень удачный: Алонсо присоединился к команде Toyota, которая осталась единственной заводской командой в чемпионате WEC.

1/4
2/4
3/4
4/4

Алонсо-бизнесмен

Производство картов и одежды

У Фернандо Алонсо есть собственный картодром в его родной Астурии и свой бренд гоночных картов FA Kart (сами машинки полностью повторяют продукцию итальянской фирмы Tony Kart, и делают их на том же заводике в Италии). А в прошлом году Алонсо вместе с друзьями создал модный бренд Kimoa. Так что теперь Алонсо носит очки собственной марки, а на бортах болидов McLaren красуется реклама бренда.

P.S.

Прощаясь с Формулой-1, Алонсо выложил очень трогательное видео, в котором признается ей в любви, и в целом выражает те чувства, которые близки многим болельщикам. От детских воспоминаний и трепета от рева моторов до многих невероятных сезонов и сражений, которые останутся в памяти навсегда. \m

Иллюстрации: Из открытых источников
РЕКОМЕНДУЕМ
Лаборатория

Тест: это турбонаддув или газонокосилка?

Как выглядят автомобильные детали, названия которых мы слышали тысячу раз

Селектор

Советские пикапы

Девять автомобилей из СССР, которые понравились бы американцам

Селектор

Культовые японские моторы

Они долго живут, выдерживают форсировку и очень популярны для свапа

Селектор

Как автоконцерны тестируют секретные новинки

Как автоконцерны тестируют секретные новинки, натягивая старую модель на внутренности новой

Репортаж

Audi Q8

Первое свидание с новой Audi Q8 в китайской «кремниевой долине»