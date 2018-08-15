Злодей, чемпион и ловелас

Фернандо застал времена отчаянных энтузиастов старой школы, начав карьеру в Minardi, отстоял свой второй чемпионский титул в жесткой борьбе с Шумахером и со следующего года покидает Формулу-1 во времена гибридных технологий. За почти двадцать лет своей карьеры в высшей лиге он попадал в немыслимое количество ситуаций, но мы вспомнили десять его ролей, в которых он запомнится нам навсегда. Прощай, чемпион — Алонсо-воин, правдоруб, злодей, Алонсо-мем.

Алонсо-любовник

От певиц до русских моделей

Российским болельщикам Фернандо Алонсо не в последнюю очередь запомнился бурной личной жизнью: после пяти лет брака с испанской поп-звездой Ракель дель Розарио он долгое время встречался с русской топ-моделью Дарьей Капустиной. Двукратный чемпион мира в буденовке после бани или в носках в обычной владивостокской квартире — что может быть милее? Увы, роман с Капустиной все-таки закончился, и Алонсо переключился на журналистку Лару Альварес. А сейчас его подруга — итальянская модель Линда Морселли.

Алонсо-везунчик

«Пролетая над головой Алонсо»

Второго сентября Фернандо Алонсо может праздновать еще один день рождения. В этот день в 2012 году на Гран-при Бельгии он стал участником жуткой массовой аварии.

Renault Ромена Грожана словно на трамплине подлетел на болиде Sauber Серхио Переса и едва не снес голову Алонсо. Все решили считанные сантиметры. Фернандо родился в рубашке, а Формула-1, к счастью, не записала на свой счет еще одну жертву. Последним гонщиком, погибшим во время Гран-При, остается Айртон Сенна.

Алонсо-мем

Алонсо как конкурент Медведа

Чтобы улучшить любую фотографию, теперь достаточно прифотошопить туда Алонсо. Фернандо превратился из просто чемпиона в ходячий мем после Гран-При Бразилии 2015 года. Когда мотор Honda на его Макларене в квалификации сломался во второй раз, Алонсо не стал торопиться в расположение команды: какой толк, если он сломается и в третий раз?

Он направился к маршалам, у которых как раз стоял складной стульчик, сел, и, положив ноги на шлем, принялся загорать… С этого момента отдыхающего Алонсо стали добавлять куда не попадя, от кабинета парикмахера до палубы Титаника.

Алонсо-правдоруб

«Я бы быстрее проехал на Сивике»

Алонсо многим запомнится улыбчивым перфекционистом, который способен выжать из машины 101 процент ее возможностей, но если что-то шло не так, он становился первым критиком команды, не стесняясь на публике в жалобах и выражениях. А в последние годы не так шло многое: моторы Honda, на которые перешла его команда Mclaren, оказались никуда не годными.

На Гран-При Японии он прямо во время гонки сказал своему инженеру по радио: «Это мотор GP2!» (GP2 - гоночная серия на ступень ниже Формулы-1). Больший позор для японцев было сложно представить, если бы в куларах Алонсо не говорил, что обгонит на гоночной трассе Mclaren Honda на Honda Civiс.

Алонсо-злодей

Сингапур-гейт

На Гран-При Сингапура в 2008 году Алонсо, выступавший тогда в команде Renault, победил благодаря крайне своевременному выезду машины безопасности, который случился из-за аварии его напарника Нельсиньо Пике. Позже оказалось, что менеджер команды Флавио Бриатторе и директор Пэт Симмондс заранее попросили Пике разбить машину. Обиженный увольнением, бразилец сам рассказал об этом в конце сезона, и Симмондса с Бриатторе выгнали из паддока. Карьера Алонсо в этой ситуации не пострадала — по официальной версии он ничего не знал.

Алонсо-психолог

Соперничество с Хэмилтоном

Сезон 2007 года запомнился дебютом Льюиса Хэмилтона в Макларене, куда в этот момент перешел и более опытный Алонсо, у которого никогда до этого момента не было конкурентоспособного напарника. Из-за соперничества новика и чемпиона команда с этого момента превратилась в банку с пауками, а Алонсо все больше нервничал из-за нарастающего внимания прессы и команды к британцу.

Одним из запоминающихся эпизодов этой борьбы стала квалификация Гран-При Венгрии, где Алонсо под конец третьей сессии намеренно задержался на пит-стопе, чтобы Хэмилтон не успел сделать последний зачетный круг. В итоге оба гонщика Макларена проиграли титул — чемпионом 2007 года чудом стал Райкконен.

Алонсо-антигерой

Fernando Is Faster Than You

Многие болельщики не могут простить Алонсо один эпизод из времен, когда испанец выступал за Ferrari. На Гран-При Германии в 2010 году его партнеру Фелипе Массе приказали из боксов пропустить Алонсо вперед. Команда прозвучала в завуалированной форме: «Фернандо быстрее тебя». Благодаря этому Алонсо победил, но это ему не помогло: по итогам года он не смог завоевать чемпионское звание, уступив четыре очка Себастьяну Феттелю.

Алонсо-воин

Победа над Шумахером

На протяжении карьеры Алонсо столкнулся с невероятным разнообразием талантов старой и новой школы, но особенно памятным останется сезон 2006 года, где испанцу пришлось противостоять Михаэлю Шумахеру на пике его карьеры. В первой половине чемпионата доминирующей силой был Renault Алонсо, но Ferrari 248 F1 Шумахера с каждой гонкой становилась все быстрее. В итоге финальные гонки превратились в настоящий триллер, из которого победителем вышел все-таки испанец (на видео одна из незабываемых и техничных дуэлей Шумахера и Алонсо на мокром асфальте Хунгароринга).

Алонсо-марафонец

Победа в Ле Мане

В этом году к своим двум чемпионским титулам в Формуле-1 Алонсо добавил победу в легендарной гонке 24 часа Ле-Мана. Причем испанцу это удалось с первого раза! Момент для участия в марафоне был для этого очень удачный: Алонсо присоединился к команде Toyota, которая осталась единственной заводской командой в чемпионате WEC.

Алонсо-бизнесмен

Производство картов и одежды

У Фернандо Алонсо есть собственный картодром в его родной Астурии и свой бренд гоночных картов FA Kart (сами машинки полностью повторяют продукцию итальянской фирмы Tony Kart, и делают их на том же заводике в Италии). А в прошлом году Алонсо вместе с друзьями создал модный бренд Kimoa. Так что теперь Алонсо носит очки собственной марки, а на бортах болидов McLaren красуется реклама бренда.

P.S.

Прощаясь с Формулой-1, Алонсо выложил очень трогательное видео, в котором признается ей в любви, и в целом выражает те чувства, которые близки многим болельщикам. От детских воспоминаний и трепета от рева моторов до многих невероятных сезонов и сражений, которые останутся в памяти навсегда. \m

Иллюстрации: Из открытых источников