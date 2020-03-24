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9:29

Автомобили, ставшие арт-объектами

Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства

Для людей с бензином в крови каждый выход на улицу может стать походом в музей. Потому что даже в стареньких Жигулях можно разглядеть нотки нерафинированного итальянского дизайна. Потому что даже страшненький Fiat Multipla можно разбирать на фрагменты часами. А уж встреча с Alfa Romeo или Citroen прошлого века может очаровать не меньше, чем улыбка Джоконды. Но это — высокие материи исключительно для петролхэдов. Реальные художники смотрят на автомобили несколько иначе. И вот что получается, когда машины переплетаются с современным искусством.

Алексей Олефиренко