Автомобили, ставшие арт-объектами

Теперь не важно, могут ли они ездить: это не машины, а произведения искусства

Для людей с бензином в крови каждый выход на улицу может стать походом в музей. Потому что даже в стареньких Жигулях можно разглядеть нотки нерафинированного итальянского дизайна. Потому что даже страшненький Fiat Multipla можно разбирать на фрагменты часами. А уж встреча с Alfa Romeo или Citroen прошлого века может очаровать не меньше, чем улыбка Джоконды. Но это — высокие материи исключительно для петролхэдов. Реальные художники смотрят на автомобили несколько иначе. И вот что получается, когда машины переплетаются с современным искусством.