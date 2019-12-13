Автомобили Юрия Лужкова

От Москвича до кабриолета за миллион долларов

Ушёл из жизни Юрий Лужков — второй мэр Москвы, занимавший этот пост с 1992-го по 2010 год. Хотя при Лужкове было ликвидировано ОАО «Москвич» и оказался в глубоком кризисе ЗиЛ, правительство Москвы пыталось поддерживать столичные автомобильные предприятия, а сам Юрий Михайлович активно принимал участие в жизни московских автозаводов. До начала 2000-х Лужков передвигался на служебных машинах отечественного производства. Поскольку правительство Москвы было ключевым акционером завода «Москвич», Лужкову показывали прототипы новых моделей, градоначальник давал советы по дизайну и придумывал машинам имена: поговаривают, что былинные названия линейки «Москвичей» — плод фантазии столичного мэра. Также Лужков известен как один из организаторов российского ретродвижения. В 2008 году градоначальник принял участие в знаменитом 1000-мильном марафоне Mille Miglia, а спустя два года организовал пробег классических автомобилей, «подобный итальянскому ралли» по Золотому кольцу России.