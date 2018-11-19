Запрещенная автореклама

Кстати, фордовцы направили в Комитет пояснение, что в ходе съемок Mustang ехал со скоростью не более 25 километров в час. Но у членов комитета нашлись и другие претензии к ролику: герой ролика, молодой мужчина, показал раздражение, когда лифт не остановился на его этаже; женщина, которой наступили на ногу в метро, испытала «шок и страдание»; а мужчина на совещании продемонстрировал гнев в адрес своего начальника — «его взгляд посуровел, а пальцы сжали карандаш, что означало нарастающее напряжение между ними». «Мы считаем, что в этих сценах изображены люди в трудных обстоятельствах, заставивших почувствовать их гнев» — подводит итоги заявление Комитета, опубликованное на его сайте. Ну не ужас ли!

Само собой, подобные истории происходят не только в Великобритании. Например, в Южной Африке местный регулятор запретил показ рекламы обновленного Nissan Qashqai. Основанием послужило то, изображенные там скейтбордисты мчат на досках прямо по проезжей части — а это запрещено правилами дорожного движения.