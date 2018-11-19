Запрещенная автореклама

Например, в минувшем мае мы рассказывали, как Британский Комитет рекламных стандартов (Advertising Standards Authority) запретил трансляцию на местном телевидении вполне безобидного ролика BMW, посвященного системе полного привода XDrive. Причиной называется «потворство быстрому, опасному и безответственному вождению». Судя по комментариям членов комитета, больше всего их возмутил BMW X5, скользящий по грязи.
С тех пор члены Комитета зря времени не теряли: минувшим летом они запретили остроумную рекламу нового Volkswagen Polo, показывающую работу электронных ассистентов на примере юного водителя, который все время попадает в истории. Чиновники решили, что он поощряет безответственное вождение.
А в октябре они запретили рекламу Ford Mustang. Основные претензии возникли к звучащим в ролике стихам валлийского поэта Дилана Томаса: «Не уходи безропотно во тьму, Будь яростней пред ночью всех ночей, Не дай погаснуть свету своему!». Комитет посчитал, что ролик предлагает направить свой гнев в вождение, что «подвергает водителя, других автомобилистов и пешеходов риску».
А заодно комитет запретил и еще один ролик с рекламой Ford Ka, где звучат эти же стихи.
Кстати, фордовцы направили в Комитет пояснение, что в ходе съемок Mustang ехал со скоростью не более 25 километров в час. Но у членов комитета нашлись и другие претензии к ролику: герой ролика, молодой мужчина, показал раздражение, когда лифт не остановился на его этаже; женщина, которой наступили на ногу в метро, испытала «шок и страдание»; а мужчина на совещании продемонстрировал гнев в адрес своего начальника — «его взгляд посуровел, а пальцы сжали карандаш, что означало нарастающее напряжение между ними». «Мы считаем, что в этих сценах изображены люди в трудных обстоятельствах, заставивших почувствовать их гнев» — подводит итоги заявление Комитета, опубликованное на его сайте. Ну не ужас ли!
Само собой, подобные истории происходят не только в Великобритании. Например, в Южной Африке местный регулятор запретил показ рекламы обновленного Nissan Qashqai. Основанием послужило то, изображенные там скейтбордисты мчат на досках прямо по проезжей части — а это запрещено правилами дорожного движения.
Австралия известна суровыми правилами, касающимися быстрой езды. Например, там строго запрещено трогаться с пробуксовкой, и даже просто энергично стартовать — под страхом конфискации автомобиля! А недавно на Зеленом континенте еще и ужесточили законодательство в отношении рекламы.
И недавно с разницей всего в две недели там запретили сперва рекламу шестицилиндрового Volkswagen Amarok, а потом и спортивного Ford Ranger Raptor.
Дело в том, что создатели ролика про Amarok под названием «Слишком мощный для ТВ» позволили себе поиронизировать над новыми правилами. Сцен экстремального вождения или опасных дорожных ситуаций в нем нет! Зато есть вымышленный режиссер, снимающий «самую крутую рекламу на свете» — все дикие трюки он изображает при помощи игрушечной машинки или рисунков.
Но национальный совет по рекламе иронии не распознал и признал ролик «небезопасным». В отчете значится, что короткометражка агентства DDB Sydney изображает «безрассудное вождение, нарушающее правила дорожного движения». В поступивших в адрес Совета жалобах говорится, что ролик «поощряет водителя предпринять опасный обгон», а сцена с обгоном двух тяжелых фур по обочине «чрезвычайно опасна и абсолютно незаконна на территории Австралии». В итоге минутную рекламу сняли с эфира на австралийском телевидении, пообещав перемонтировать ее.
Следующей жертвой Совета стал ролик с экстремальным пикапом Ford Ranger Raptor. Эта реклама гораздо менее изощренная: в ней просто изображено, как гонщик за рулем Раптора мчит по разбитой грунтовке, прыгая на кочках.
«Изображение очень быстрого ускорения, прыжки на кочках и езда по бездорожью, c летящими клочьями дерна от буксующих колесами — все это поощряет опасное и деструктивное вождение» — говорится в решении Совета.
Фордовцы появнили, что съемки проходили на закрытой территории, а колеса буксовали просто из-за неплотного грунта — что неизбежно на бездорожье, но не является примером опасного вождения. Но Совет по рекламе оправданий не принял: мол, предупреждающая надпись появляется на экране всего на шесть секунд, а скорость, с которой машина едет по дороге «преувеличена визуальными эффектами и звуком, и выглядит безрассудной». «Скорость автомобиля была небезопасной, когда он взлетел в воздух» — заключили члены совета.
А что думаете про эти ролики вы?