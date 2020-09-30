Рождены на Черном Континенте. Желанны во всем мире

Достоверно известно, что лишь одна машина с завода получила наддув. Благодаря ему мощность 333i с порядковым номером 51 выросла до 300–320 сил. Такая «трешка» разгонялась до сотни примерно за 5 секунд и могла достигать скоростей свыше 250 километров в час. Но ходят слухи о мистической версии NEW AVA Turbo, мощность которой была еще больше — около 450 сил. Однако компания Alpina отрицает существование подобного автомобиля.

С августа 1985 по начало 1987 года построили лишь 204 экземпляра 333i, большая часть которых ушла в местные кузовные серии.

BMW 745i SA

Казалось бы, ничего удивительного: версия 745i в кузове Е23 продавалась и в Европе. Такая машина оснащалась турбированной версией мотора М30, известной как М102 (позже — М106), и развивала 252 лошадиные силы и 380 Нм. 745i стала одной из первых BMW нового времени, имя которой не отображало реальный рабочий объем двигателя.