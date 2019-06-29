Мотоцикл, сломавший ход времени

Последний раз его видели в 1969 году. Прототип считался утерянным навсегда. Однако в 2005 году его нашли в одном из ящиков в закоулках запасника BMW. Ржавый, требующий реставрации — но полностью комплектный!
Восстановление заняло семь лет, и в 2012 году на конкурсе элегантности в Пэббл-Бич единственный уцелевший до наших дней BMW R7 впервые предстал перед публикой. Тогда же у будущего основателя компании NMoto и родилась идея сделать мотоцикл в стиле R7. Современный, удобный и безопасный — но с флером ар-деко.
При работе над проектом у ребят из NMoto не было ничего, кроме фотографий. Впрочем, задачи «клонировать» дизайн и не стояло — это переосмысление классического облика.
Nostalgia — это не «кит» из пластиковых деталей. Все панели выполнены из алюминия вручную (а всего их 74).
Видите белые цировки, характерные для классических мотоциклов BMW? Логично предположить, что они тоже нанесены кисточкой вручную, но на самом деле все еще хитрее. Базовый цвет — белый, и уже потом нанесено несколько слоев черной краски. Это позволяет идеально ровно положить лак.
Черный цвет и белые полоски — это безусловно, классика для BMW. Но по заказу мотоцикл можно покрасить в любой цвет. Конечно же, можно выбрать цвет кожи и ее прострочку. Но список кастомизации намного шире: положение сиденья, руля и подножек — все подгоняется под будущего владельца.
За водительским местом — не пассажирское сиденье, а небольшой перчаточный ящик. Вместо него можно установить классический багажник-решетку, а вот пассажирское сиденье поставить нельзя. Зато для желающих прокатиться с пассажиром предусмотрена коляска!
Технически Nostalgia — это вполне обычный BMW R nineT, мотоцикл из современной «ностальгической» линейки BMW Motorrad. Мотоцикл, между прочим, весьма серьезный: с оппозитным двигателем воздушно-масляного охлаждения объемом 1170 «кубиков» и карданной передачей.
Геометрия шасси — без изменений, АБС и противобуксовочная система тормозов, современные шины, 110 лошадиных сил и 116 Нм крутящего момента. Nostalgia едет, как современный мотоцикл! А кое-что в ней даже круче, чем у R nineT. Например, система бесключевого доступа, которая для «донора» не предлагается даже в качестве опции.
При этом технических ухищрений довольно много: дело не ограничилось только новыми панелями в стиле прототипа BMW R7. Например, создателям пришлось полностью переделать электрику. Расширительные бачки и цилиндры гидравлических приводов сцепления и переднего тормоза полностью другие — все для того, чтобы убрать их и все провода в руль. Облик мотоцикла не должен быть перегружен!
Глушители типа Fishtail — это не штамповка. Их корпусы изготавливаются из алюминия: два лист помещаются в специальную форму, в которую под огромным давлением подается вода и придает заготовке нужную форму. Покрытие — не хром: ручная полировка до зеркального блеска. А внутри — каталитические нейтрализаторы, поэтому мотоцикл отвечает стандартам Евро-4.
Внутренности заднего фонаря сделаны на 3D-принтере (куда нынче без них) — прежде всего, чтобы разместить внутри ностальгическую надпись STOP, которая загорается при нажатии на тормоз.
Каждый мотоцикл делается от 3 до 6 месяцев. Всего компания может собирать до 10 мотоциклов в месяц — причем заказы уже расписаны вплоть до середины 2020 года. А стартовая цена, между прочим — 50 тысяч долларов, включая исходник R nineT.
Подобные мелкосерийные проекты — не редкость в мотоциклетном мире. Есть известные мотоциклы Confederate, есть ARCH — бренд Киану Ривза. Но они в основном базируются на американских V-твинах. А подобный эксклюзив на основе баварской техники — редкость. Да и стиль ар-деко — редкость. Он может нравиться или нет, но факт — мотоцикл не похож ни на что другое.
Именно поэтому проект небольшой компании NMoto оценили «на самом верху»: по одному экземпляру себе заказал музей BMW в Мюнхене и реставратор оригинального R7. А еще — Джей Лено. А он-то кое-что понимает в красивых автомобилях и мотоциклах.
P.S. Материал об этом прекрасном мотоцикле потеснил нашу субботнюю рубрику Инстаграм недели. Но любителей полистать картинки мы порадуем! Автор текста и фото Влад Клепач ведет отличную страничку, которая украсит любую ленту. Рекомендуем — vladklepach.