Мотоцикл, сломавший ход времени

BMW R7 — это мотоцикл почти мистический. Сам по себе прототип был достаточно прорывным для начала тридцатых — например, он стал первым BMW с телескопической вилкой. Еще он очень красивый и необычный — капотированный красавец в стиле ар-деко классического для BMW черного цвета. Как и знаменитые цеппелины, R7 должны были стать символами превосходства Германии. Но... не сложилось. Прототип был готов в 1934 году, а из учебников истории мы знаем, что вскоре после премьеры стране уже были нужны совсем другие мотоциклы.