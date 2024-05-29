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Опубликовано 29 мая 2024, 07:00

BMW R20: двухлитровый кафе-рейсер

Противоречивый спортивный мотоцикл с очень большим мотором
Мотоциклетное подразделение BMW во время Конкурса элегантности Villa d'Este в Италии представило кастом-мотоцикл R20 — дерзкий кафе-рейсер с двигателем от круизера R18. Вообще-то, подобные мотоциклы с классическими оппозитными «боксёрами» BMW воздушно-масляного охлаждения — это мейнстрим европейского кастомайзинга. Но здесь инженеры и дизайнеры BMW Motorrad создали нечто иное, взяв за основу громадный моторище от тяжёлого круизера и раздув его рабочий объём до двух литров. Получилось сильно — убедитесь сами, заглянув в нашу фотогалерею!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Вообще-то, официально в BMW называют этот мотоцикл концепт-байком. Но мы-то знаем: в большинстве случаев баварские концепты очень быстро превращаются в серийную продукцию BMW Motorrad.

© Hardy Mutschler / BMW Classic