BMW R20: двухлитровый кафе-рейсер

Противоречивый спортивный мотоцикл с очень большим мотором

Мотоциклетное подразделение BMW во время Конкурса элегантности Villa d'Este в Италии представило кастом-мотоцикл R20 — дерзкий кафе-рейсер с двигателем от круизера R18. Вообще-то, подобные мотоциклы с классическими оппозитными «боксёрами» BMW воздушно-масляного охлаждения — это мейнстрим европейского кастомайзинга. Но здесь инженеры и дизайнеры BMW Motorrad создали нечто иное, взяв за основу громадный моторище от тяжёлого круизера и раздув его рабочий объём до двух литров. Получилось сильно — убедитесь сами, заглянув в нашу фотогалерею!