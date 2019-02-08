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10:03

Братья-спортсмены Логана

Спортивные автомобили Renault, заставляющие по-другому взглянуть на марку

Дебютирующий в Женеве Renault Clio нового поколения обзавелся важным апгрейдом — опциональным пакетом RS-line, который сближает массовый хэтчбек с машинами подразделения Renault Sport. Такой себе М-пакет на французский манер, если хотите. Автоспортивная родословная у Renault ого-го (и это если не брать в расчет сугубо гоночные модели вплоть до болидов Формулы 1), поэтому мы решили вспомнить самые яркие спорткары Renault, которые были доступны простым смертным и могли ездить по дорогам общего пользования.

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