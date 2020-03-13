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8:30

Забытые концепты: Cadillac Jacqueline

Элегантное купе, достойное Первой Леди Америки

История сотрудничества Pininfarina и Cadillac очень насыщенная. Первые кузова для американских автомобилей ателье изготавливало еще до Второй мировой войны, а после ее окончания отношения двух компаний стали только прочнее. Апогей союза пришелся на конец 1980-х годов, когда на конвейер встал элегантный, хотя и экономически провальный кабриолет Allante. Тем не менее, и эпоха шестидесятых для двух компаний была плодотворной — именно тогда на свет появилось несколько интересных концепт-каров, созданных Pininfarina совместно с Cadillac. И об одном из них мы сегодня расскажем.

Алексей Олефиренко