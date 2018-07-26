Аварийный гамак

Сейчас, чтобы успешно пройти краш-тесты, автомобиль должен быть предельно безопасным не только для пассажиров внутри, но и для тех, на кого этот автомобиль может наехать. Капоты стали выше поднимать над двигателями, создали даже подушки безопасности для пешеходов. А как проблему с наездами предлагали решить в довоенный период? Придумали один способ...

Первый пешеход погиб под колесами автомобиля в 1896 году – «счастливицей», открывшей миллионную статистику, стала жительница Лондона Бриджет Дрисколл. Скорость сбившего ее автомобиля была «безумной» по меркам того времени – около 13 километров в час, что было вдвое больше максимально допустимого предела. После этого инцидента инженеры со всего мира начали думать о том, как обезопасить людей, на которых двигается тонна холодного металла.

Помимо бамперов и крыльев, которые хоть как-то оберегали прохожих от мясорубки передних колес, более-менее эффективных решений не было вплоть до 1920-х годов (в редких случаях, правда, водители ставили подобие паровозных метельников). Но мини-революция произошла в 1927 году, когда в Берлине была представлена «Система безопасности пешеходов».

В сущности, она представляла собой подобие гамака, который крепился на переднюю часть автомобиля и всегда был готов принять прохожего «в свои объятия». Однако у такого решения был ряд врожденных недостатков: во-первых, массивная конструкция спереди ухудшала обзорность, а во-вторых, делала автомобиль ощутимо длиннее, усложняя привычные манипуляции за рулем. Да и много ли пешеходов смогут побороть инстинкт самосохранения и заставить себя встать прямо напротив автомобиля?

Тогда парой суровых парней из британского Шеффилда был изобретен механизм, получивший в народе имя «ловец пешеходов». Также его называли «совочек безопасности» и «автоуловитель». Вот что гласила титульная страница издания Modern Mechanics в 1931 году: «Это разворачивающееся устройство безопасности сметает пешеходов! Сметает в самом прямом смысле этого слова! И делает это до того, как они упадут – тем самым спасая их от наезда и почти гарантированной смерти под тяжелыми колесами».

Об особенностях работы чудо-механизма рассказывает издание CityLab и сохранившиеся видеоролики. Если вкратце – в неактивированном состоянии «ловец» прячется в переднем бампере. Как только возникает опасность наезда на пешехода, водитель жмет на рычаг – и из переднего бампера разворачивается небольшой брезентовый гамак, простирающийся до самой земли.

«Одно нажатие на рычаг – и машина подбирает зеваку, – говорит диктор в видео, предоставленного архивом British Pathé – Когда «совок» открыт, прохожий не может просто так с него спрыгнуть и убежать. А это порой даже больше, чем пешеход того заслуживает». Похоже, что в те годы основными виновниками ДТП были именно пешеходы, не готовые к появлению автомобилей. К слову, на видео работа устройства демонстрируется его создателями.

Увы, в те времена никаких сенсоров не было, так что если водитель не успевал вовремя среагировать и нажать на рычаг (или ехал слишком быстро), девайс был абсолютно бесполезен. По этой причине затея не прижилась. После Второй мировой войны за безопасность пешеходов стали бороться изменением формы передка автомобиля, но это совсем другая история, куда менее интересная. \m

Иллюстрации: Из открытых источников