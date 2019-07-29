Забытый концепт Opel CD: ответ Опеля Мерседесу

Концепт-кар, из-за которого появилась новая автомобильная марка

В 2019 году полувековой юбилей отмечает не только знаменитый концепт-кар Mercedes-Benz C111, о котором мы недавно подробно рассказали, но и куда менее известное творение Opel. Тогда, в конце 1960-х, две немецкие компании конкурировали в нескольких сегментах, поэтому должны были оперативно реагировать на выпады друг друга. Узнав, что к Франкфуртскому автосалону 1969 года «трехлучевая звезда» готовит концептуальный суперкар, в Opel решили оттяпать себе кусочек славы и внимания публики. И успели построить эффектное купе, которое получило имя CD Concept.