В конце квартала всегда фиксируются наибольшие продажи, и их последующее снижение не свидетельствует о дальнейшем катастрофическом падении, но и роста российского авторынка ожидать не приходится, отметил в беседе с журналом Motor автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.

Главный фактор подорожания — курс рубля

«Пока говорить о том, что мы начали эпоху восстановления, вряд ли можно. Но и говорить, что у нас грандиозные проблемы, тоже нельзя. Сейчас главный фактор, влияющий на цены, — курс рубля. История с НДС и утильсбором уже отразилась в цене. Курс рубля пока благоприятен, и доходы от подорожавшей нефти будут его поддерживать», — пояснил Мосеев.

Избыточного предложения автомобилей в 2026 году на российском рынке не наблюдается, и цены пойдут вверх при условии роста спроса, прежде всего за счет отмены скидок и спецпредложений, прогнозирует он.

«У нас статистика по инфляции в районе 6% годовых, соответственно, если мы говорим про 3 месяца — получается 1,5% подорожания», — спрогнозировал Мосеев.