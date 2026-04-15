Цены на автомобили к лету вырастут на 8%
За прошлую неделю (6−12 апреля) авторынок серьезно обвалился, сообщил в своем Telegram-канале гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.
«На минувшей неделе на учет встало 24,9 тысячи новых легковых автомобилей. Это на 20% меньше, чем неделей ранее. Но сильно переживать по поводу минуса не стоит», — написал Целиков.
По его словам, такое сильное падение зафиксировано после высокого результата предыдущей недели, на которой сказались высокие продажи автомобилей в конце квартала. В целом рынок новых автомобилей в России находится в стадии медленного восстановления.
В конце квартала всегда фиксируются наибольшие продажи, и их последующее снижение не свидетельствует о дальнейшем катастрофическом падении, но и роста российского авторынка ожидать не приходится, отметил в беседе с журналом Motor автоэксперт, экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев.
Главный фактор подорожания — курс рубля
«Пока говорить о том, что мы начали эпоху восстановления, вряд ли можно. Но и говорить, что у нас грандиозные проблемы, тоже нельзя. Сейчас главный фактор, влияющий на цены, — курс рубля. История с НДС и утильсбором уже отразилась в цене. Курс рубля пока благоприятен, и доходы от подорожавшей нефти будут его поддерживать», — пояснил Мосеев.
Избыточного предложения автомобилей в 2026 году на российском рынке не наблюдается, и цены пойдут вверх при условии роста спроса, прежде всего за счет отмены скидок и спецпредложений, прогнозирует он.
«У нас статистика по инфляции в районе 6% годовых, соответственно, если мы говорим про 3 месяца — получается 1,5% подорожания», — спрогнозировал Мосеев.
Представители крупных дилерских холдингов констатируют, что сейчас российский авторынок живет в логике медленного подорожания, и с начала года цены уже выросли на 2−3%.
«Базовый сценарий на июнь-август — рост цен еще на 3−5% по массовому рынку. По отдельным моделям, особенно в параллельном импорте и в более дорогих сегментах, прибавка может дойти до 8%», — сказал журналу Motor директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов.
Некоторые игроки рынка еще не полностью включили в розничные цены произошедшее повышение утилизационного сбора, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
«Если мы говорим о ценах, которые отражены в прайс-листах, по году мы увидим рост в 10%. По итогам первого полугодия мы зафиксируем рост цен на 3−6%. С начала года многие автопроизводители уже подняли цены на автомобили: кто-то на 50 тысяч рублей, кто-то на 100 тысяч рублей», — прогнозирует Кадаков в беседе с журналом Motor.
Апрель и май будут хуже марта
По мнению Кадакова, высокие продажи новых автомобилей в марте обеспечил в том числе альтернативный ввоз: многие россияне поспешили привезти автомобили из-за рубежа перед запланированным с 1 апреля закрытием возможности более дешевой растаможки через Киргизию и другие страны ЕАЭС. Минпромторг не отказался от введения этой меры, но с 1 апреля она не заработала.
«Люди покупали Toyota, Mazda и Honda в ожидании увеличения утильсбора на машины из стран ЕАЭС. Я думаю, что и по полугодию, и по году продажи будут держаться на уровне 2025 года, но с другим распределением по месяцам. В мае мало рабочих дней. Апрель, думаю, тоже будет спокойнее марта — в апреле трудно продать больше машин, чем в марте, роста не будет», — сказал Кадаков.
Рынок новых автомобилей в России пришел в равновесное состояние: сейчас не приходится говорить ни о «рынке покупателя» (когда клиент легко может выторговать выгодные условия сделки), ни о «рынке продавца» (когда дилер может легко повышать цены), полагает он.
«У дилеров нет возможности уступить, некуда двигаться. Скидочные программы применяются, когда их предоставляет производитель или дистрибьютор. Рынок сейчас в равновесном состоянии: рулит им не продавец или покупатель, а рыночная ситуация и кредитно-денежная политика», — заключил Кадаков.