По его словам, рынок сейчас живет не ценами, занесенными в прайс-листы, а реальными условиями сделок с учетом скидок за автокредиты, «трейд-ин» и субсидии. На стоимость автомобиля сегодня влияет многое: динамика валютных курсов, рост утильсбора, логистические издержки, а также высокая стоимость финансирования, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, добавил Блинов.

Запасы невелики

Экс-глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Олег Мосеев констатировал, что запасы нераспроданных автомобилей у автопроизводителей и дилеров превышают оптимальные объемы, но не настолько, чтобы давить на бизнес повышенными затратами.

«В целом сейчас у дилеров и автопроизводителей остался четырехмесячный запас нераспроданных автомобилей: это незначительно больше нормального стока — на три месяца продаж. С оживлением рынка мы можем столкнуться с дефицитом по некоторым сегментам и моделям, вот тогда цены могут вырасти», — рассказал в беседе с журналом Motor Мосеев.

В начале года автопроизводители и дилеры подняли цены на сумму увеличившегося НДС, но дальнейшее их увеличение грозит торможением продаж, и автокомпании постараются его избежать, надеется он.

«Автомобиль нужно покупать тогда, когда он нужен и искать в данный конкретный момент оптимальное предложение. Играть с покупкой автомобиля, как на бирже, нет смысла: скорее всего проиграешь», — заключил Мосеев.

Серый ввоз

Что касается параллельного импорта, рынок там намного быстрее реагирует на курсовые колебания валют, указывает экс-глава РОАДа. Но это коснулось тех платежей, которые проводятся прямо сейчас. По тем автомобилям, которые уже ввезены, продавцы не имеют возможность сильно повышать цены", — сказал Мосеев.

Стоимость заказываемых за рубежом автомобилей из-за снижения рубля уже выросла на 10%, отмечают в компании Frank Auto.

«Машины, которые мы закупаем в Китае и Европе, уже подорожали примерно на 10% — это касается как новых автомобилей, так и машин с пробегом», — приводит «Коммерсант» слова гендиректора Frank Auto Ирины Франк.