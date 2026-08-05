Чеченцы, люберецкие и Хохол: кто промышлял на легендарном авторынке «Южный порт»
Культовый рынок «Южный порт» у станции метро «Кожуховская» включили в программу комплексного развития территорий, сообщил Telegram-канал «Стройки — и точка». На участке площадью около 3 гектаров появится многофункциональный комплекс с офисными помещениями, автосервисами, складами и медицинским центром. Авторынок, проработавший на этом месте более полувека, готовится уйти в историю.
Как все начиналось
Еще в 1960-х на Кожуховской улице располагалась площадка выдачи покупателям новых машин. Сама покупка оформлялась в автомагазине на Бакунинской улице, в районе метро «Бауманская». Там покупатель оплачивал машину в кассе, получал накладную и на следующий день отправлялся в Южный порт. Очевидцы вспоминали, что на площадку выдачи машин людей пускали группами по пять человек, и те, кто желал выбрать новый автомобиль из имеющихся в наличии, стремились занять очередь как можно раньше. После выбора машины сотрудник стоянки забирал накладную и выдавал справку-счет, по которой покупатель ставил машину на учет в ГАИ.
Пустырь на Кожуховской улице для организации площадки выдачи машин подошел по всем параметрам: это было свободное место с хорошей транспортной доступностью, расположенное рядом с Московским заводом малолитражных автомобилей (МЗМА, позднее АЗЛК). Неподалеку имелась железнодорожная ветка для доставки машин, а покупатели добирались туда на автобусе от метро «Автозаводская», либо приходили пешком.
Магазин «Автомобили» и жизнь вокруг него
После того, как в Тольятти заработал ВАЗ, и производство легковых машин в СССР стало по-настоящему массовым, на Южнопортовой улице открылся магазин «Автомобили». Специально спроектированный и построенный торговый центр заработал в 1974 году. Там продавали сами машины и запчасти, работала станция техобслуживания, были склады и автомобильные лифты, а оформление машин проводил прикрепленный инспектор ГАИ. Именно вокруг нового магазина и вырос знаменитый на весь СССР авторынок.
В 1970-е и 1980-е годы «Южный порт» стал главным местом, где можно было купить автомобиль с пробегом. Сюда за «Волгами» и «Москвичами» съезжались люди от Прибалтики до Урала. Выставленные на продажу подержанные машины стояли на открытой площадке, здесь же толпились потенциальные покупатели. В комиссионном магазине «Южного порта» появлялись и иномарки — списанные иностранными диппредставительствами, либо попавшие в СССР в качестве трофеев после Великой Отечественной войны.
Даже если продавец и покупатель договорились о цене машины в частном порядке, оформлять покупку по советским законам полагалось через комиссионный магазин, причем оценочная сумма в документах занижалась, а окончательный расчет, как правило, шел «мимо кассы». Существовал при этом и высокий риск обмана.
В конце 1980-х — начале 1990-х рынок пережил второе рождение: здесь начали торговать не только машинами, но и запчастями. Территория мгновенно заполнилась ларьками, палатками, вагончиками и развалами с автозапчастями. На это время пришелся расцвет «Южного порта». По воспоминаниям очевидцев, там продавалось все: автомобили, запчасти, инструмент, вплоть до оружия и боеприпасов.
Покупатели валили толпой, быстро расцвели и сопутствующие любой «толкучке» криминальные явления: наперсточники и другие «лохотроны», карманные кражи. На закате СССР нередки были и драки в очередях за дефицитными автозапчастями по государственным ценам в самом магазине «Автомобили».
Чеченский след
В 1980-е годы рынок попал под контроль чеченских криминальных авторитетов, затем – так называемой Южнопортовой ОПГ, а в начале 1990-х его «перехватила» люберецкая группировка. Под ее крылом выросла банда Сергея Онищенко — бывшего мастера ПТУ из Дзержинска, который начинал с наперстков, а затем стал «крышевать» рынок и возить из Тольятти левые запчасти.
я выбрал вместо рекламы.
«История Южнопортового, скрытая от посторонних глаз, ведется с 1983 года, когда туда пришли чеченские авторитеты Сулейманов и Альтимиров. Рынок сразу заполнили кидалы и наперсточники. Но в начале 90-х „рабочие места“ заняла люберецкая ОПГ. Под ее крылышком постепенно росла и крепла тогда еще мелкая бригада Сереги по кличке Хохол», — писала о теневой стороне «Южного порта» газета «Московский комсомолец». По данным издания, в конце 1990-х бригада Хохла ежемесячно получала со своей части рынка около $ 300 тыс.
В новом веке
Во второй половине 1990-х годов рынок начал сдуваться — прежде всего из-за конкуренции. Пальма первенства на некоторое время перешла к рынку в Солнцево, возникли и другие точки продаж. В 2000-х «южнопортовые» развалы выродились в узкоспециализированные: здесь по-прежнему можно было найти редкие запчасти для давно снятых с производства «Москвичей», «Запорожцев», старых «УАЗов» — то, чего в обычных магазинах уже не было и в помине. Продолжалась торговля расходными материалами, аксессуарами, шинами, маслами. Но сейчас, когда мир давно вступил в эпоху маркетплейсов и онлайн-торговли, значение «Южного порта» как места покупки запчастей для массовых машин, сошло на нет.