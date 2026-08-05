Пустырь на Кожуховской улице для организации площадки выдачи машин подошел по всем параметрам: это было свободное место с хорошей транспортной доступностью, расположенное рядом с Московским заводом малолитражных автомобилей (МЗМА, позднее АЗЛК). Неподалеку имелась железнодорожная ветка для доставки машин, а покупатели добирались туда на автобусе от метро «Автозаводская», либо приходили пешком.

Магазин «Автомобили» и жизнь вокруг него

После того, как в Тольятти заработал ВАЗ, и производство легковых машин в СССР стало по-настоящему массовым, на Южнопортовой улице открылся магазин «Автомобили». Специально спроектированный и построенный торговый центр заработал в 1974 году. Там продавали сами машины и запчасти, работала станция техобслуживания, были склады и автомобильные лифты, а оформление машин проводил прикрепленный инспектор ГАИ. Именно вокруг нового магазина и вырос знаменитый на весь СССР авторынок.

В 1970-е и 1980-е годы «Южный порт» стал главным местом, где можно было купить автомобиль с пробегом. Сюда за «Волгами» и «Москвичами» съезжались люди от Прибалтики до Урала. Выставленные на продажу подержанные машины стояли на открытой площадке, здесь же толпились потенциальные покупатели. В комиссионном магазине «Южного порта» появлялись и иномарки — списанные иностранными диппредставительствами, либо попавшие в СССР в качестве трофеев после Великой Отечественной войны.