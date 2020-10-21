История редкого Chevrolet Monte Carlo, созданного специально для гонок NASCAR

Именно этим на рубеже шестидесятых и семидесятых было вызвано появление сразу нескольких мелкосерийных моделей с обтекаемыми кузовами, прозванных болельщиками «Aero warriors» — «аэродинамическими бойцами»: Ford Torino Talladega и Mercury Cyclone Spoiler II 1969 года, Dodge Charger Daytona и Plymouth Superbird 1970 года, Ford Torino King Cobra (последний так и не запустили в производство). Впрочем, «бойцов» быстро запретили, внеся изменения в правила.

Всё очень переменилось в результате нефтяного кризиса 1973 года — просто не сразу. Сперва из-за подорожавшего топлива американские автомобили уменьшились в размерах. Тем не менее, в NASCAR ещё несколько лет выступали здоровенные машины старых моделей: ведь большинство гонок этой серии и тогда, и сейчас проходят на скоростных овалах — а на таких трассах предпочтительны машины с большой колёсной базой, более стабильные на высокой скорости. Но всему приходит конец, и после 1980 года NASCAR ввёл новые правила: машины радикально уменьшились в размерах, и стали строиться уже без привязки к серийной конструкции — на основе пространственной рамы. Колёсную базу ограничили отметкой 110 дюймов (2,8 метра), а объём двигателей — на 358 кубических дюймах (5,9 литра). Такой вот «даунсайзинг».