Что бывает, когда пытаешься установить рекорд прыжка в длину, но ошибаешься в расчетах

Улететь и вернутьсяЧто бывает, когда пытаешься установить рекорд прыжка в длину, но ошибаешься в расчетах
Французский раллист и экстремал Герлен Шишери в марте 2014 года попытался побить мировой рекорд прыжка в длину — достижение американца Таннера Фоста. Но не удалось. Замедленные съемки с нескольких камер, глаза по пять рублей, слезы жены и чудесное спасение — «Мотор» смотрит ролик вместе с вами, считает перевороты и пытается понять, как этот безумный француз вообще остался жив после столь неудачной попытки.
Французский раллист и экстремал Герлен Шишери в марте 2014-го попытался побить мировой рекорд прыжка в длину – достижение американца Таннера Фоста. Но не удалось. Замедленные съемки с нескольких камер, глаза по пять рублей, слезы жены и чудесное спасение – "Мотор" смотрит ролик вместе с вами, считает перевороты и пытается понять, как этот безумный француз вообще остался жив после столь неудачной попытки.
Видеорассказ о попытке прыгнуть за отметку 101 метр появился только сейчас – спустя три месяца после заезда. Наверняка организаторы долго не могли решить, публиковать этот ролик или не привлекать внимание к своей неудаче.
"Последствия? Плохо, если на такой скорости я не долечу. Или перелечу и перевернусь. Можно получить серьезные травмы или еще что похуже, – говорит Шишери во время подготовки трюка. – Конечно, это риск. Но сегодня – я прямо чувствую это – условия хорошие, машина готова, поэтому надо просто преодолеть это расстояние". Тем не менее, перед самым стартом пилот был напряжен: "Проснувшись утром, я сказал жене, что у меня нехорошие предчувствия".
Полноприводную машину и площадку для прыжка готовила большая команда. Автомобиль усилили каркасом безопасности и тщательно настроили его развесовку. В первый день испытаний Шишери преодолел расстояние в 25 метров. Во время тестов изучались 15 различных параметров – от идеального угла трамплина и скорости перед отрывом до высоты над уровнем моря. Во второй день параметры скорректировали, он прыгнул на 40 метров, в третий – на 80. И вот настал день решающего прыжка.
Сидя в кокпите, Шишери под рокот двигателя говорит коллегам: "Я прыгаю". Потом качает головой, сжимает кулаки, закрывает окно и начинает разгон до 160 километров в час по снежному склону. Отрыв... Уже в воздухе гонщик понимает, что машина вдруг опускает нос и готовится к удару.
Его коллега потом рассказывал: "По глазам Герлена на ролике все понятно. Это конец".
Практически вертикально вонзившись в снежную насыпь, "Мини" француза начал вращаться как кроссовок в стиральной машинке. Мы насчитали не меньше восьми переворотов. Просто посмотрите этот ролик.
После того, как "стирка" закончилась, каскадер смог самостоятельно выбраться из машины и под плач жены улетел на вертолете в больницу. Обследование показало, что Шишери отделался лишь синяками и ссадинами. Какой параметр был рассчитан неправильно? Может быть, узнаем в следующий раз. Ясно одно – к безопасности "Кантримена" вопросов не будет. "Реально рад, что машина была хорошо сделана", – написал Шишери в своем фейсбуке.
Но будет ли вторая попытка – еще не известно. Перед финальной попыткой Шишери сказал в камеру, что если у него не получится нормально приземлиться, он попробует еще раз. Но это было до удара. И мы не обидимся, если он передумает.