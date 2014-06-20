Что бывает, когда пытаешься установить рекорд прыжка в длину, но ошибаешься в расчетах

"Последствия? Плохо, если на такой скорости я не долечу. Или перелечу и перевернусь. Можно получить серьезные травмы или еще что похуже, – говорит Шишери во время подготовки трюка. – Конечно, это риск. Но сегодня – я прямо чувствую это – условия хорошие, машина готова, поэтому надо просто преодолеть это расстояние". Тем не менее, перед самым стартом пилот был напряжен: "Проснувшись утром, я сказал жене, что у меня нехорошие предчувствия".

Полноприводную машину и площадку для прыжка готовила большая команда. Автомобиль усилили каркасом безопасности и тщательно настроили его развесовку. В первый день испытаний Шишери преодолел расстояние в 25 метров. Во время тестов изучались 15 различных параметров – от идеального угла трамплина и скорости перед отрывом до высоты над уровнем моря. Во второй день параметры скорректировали, он прыгнул на 40 метров, в третий – на 80. И вот настал день решающего прыжка.