Что изменилось для водителей с 1 июняЗапрет телефона на АЗС и новые правила оформления пьяных за рулем
Оформление пьяных водителей
Президент подписал поправки в КоАП (статьи 27.12 и 27.13), и они уже действуют. Смысл: инспекторам больше не нужно городить кипу протоколов, когда ловят нетрезвого за рулём.
Раньше приходилось оформлять пять бумажек: направление на медосвидетельствование, акт освидетельствования, протокол о правонарушении (если алкотестер показал «да»), протокол об отстранении от управления, протокол задержания машины для отправки на штрафстоянку
Теперь хватит трёх документов. Отстранение и эвакуацию оформляют простыми пометками в основном протоколе. Экономия времени и нервов — и полицейских, и водителей (хотя последним всё равно несладко).
Европротокол
С 1 июня сотрудники ГИБДД могут попросить предъявить не только права и полис ОСАГО, но и бланк европротокола. Формально водитель не обязан его отдавать. Но сезон отпусков уже начался, а в глубинке и на трассах интернета часто нет.
Без связи приложение «Госуслуги Авто» бессильно. Единственный выход — старый добрый бумажный бланк. Инспекторы будут ненавязчиво напоминать об этом — мол, возите с собой на всякий случай. Штрафа за отсутствие нет, но совет дельный.
АЗС и паркинги: новые правила пожарной безопасности
МЧС и топливные операторы с 1 июня будут строже отслеживать ранее существовавшие ограничения. На заправках нельзя разговаривать по телефону у бензоколонки. Искра от смартфона может стать реальной причиной возгорания.
«С 1 июня АЗС обязаны строже контролировать поведение клиентов возле топливораздаточных колонок. Основное правило остаётся прежним: не использовать телефон непосредственно у колонки вне салона автомобиля, чтобы исключить риск возникновения искры. Исключение — оплата по QR‑коду на терминале», – уточнили в МЧС России.
Заливать бензин в пластиковые питьевые бутылки и прочую бытовую тару тоже нельзя – за этим теперь будут следить камеры, а АЗС рискуют лишиться лицензии. Она накапливает статику и может вспыхнуть. Разрешены только заводские канистры с маркировкой.
А поскольку АЗС являются частной территорией, то водителю могут отказать в обслуживании: не включить подачу топлива, вернуть оплату или попросить уехать с территории. В отдельном случае оператор может вызвать наряд полиции, чтобы правоохранители решили, подпадает ли ситуация под административное правонарушение. Специального положения в КоАП за использование смартфона на АЗС нет.
Также на подземных паркингах, согласно новому положению МЧС, запрещено заряжать электромобили «быстрым током» ниже подвального этажа. Там теперь доступны только медленные зарядки до 32 ампер. Под запретом теперь и заезд под землю автомобилей с ГБО, газовые машины на такие стоянки больше не пустят, им нужно искать наземный плоскостные стоянки. Глухие перегородки между машиноместами тоже попадают под запрет.
Ввоз авто из ЕАЭС
С 1 июня запущена система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Пока она работает только для автомобильных грузов из стран ЕАЭС: Беларуси, Казахстана, Армении, Киргизии. Китай, Европа и другие регионы пока не подпадают.
В связи с этим импортёру хотя бы за двое суток до въезда нужно подать в ФНС уведомление о поставке, внести на спецсчёт обеспечительный платёж (с НДС), после этого налоговая выдаёт QR-код. Его передают перевозчику. Без QR-кода фуру или автовоз на территорию России не пустят. Никаких исключений не предполагается.
Цены
Стоимость новых машин в июне 2026 года может измениться исключительно под влиянием валютного курса, заявил журналу Motor генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. При этом, по его словам, даже при росте курса симметричного повышения цен не случится — производители борются за долю рынка, и стоимость авто может даже снизиться.
Эффект от колебаний валюты сказывается на ценах с задержкой примерно в три месяца, поэтому средняя цена по итогам первого полугодия значительно не подскочит. Более того, если рубль укрепится, возможен обратный тренд.
«Все объёмообразующие бренды с продажами более 50 тысяч автомобилей в год будут чувствительны к изменениям курса валюты», — отметил Ольховский.
Вместо прямых скидок импортёры, вероятно, предложат комплексные программы: трейд-ин или особые условия по страховке, пояснил эксперт. Май начался с вялых продаж, но конец месяца показал неплохую динамику. Задача «Автодома» — удержать планку апреля или даже чуть её превысить. Настоящие итоги рынка станут ясны в первых числах июня.