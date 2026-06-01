Оформление пьяных водителей

Президент подписал поправки в КоАП (статьи 27.12 и 27.13), и они уже действуют. Смысл: инспекторам больше не нужно городить кипу протоколов, когда ловят нетрезвого за рулём.

Раньше приходилось оформлять пять бумажек: направление на медосвидетельствование, акт освидетельствования, протокол о правонарушении (если алкотестер показал «да»), протокол об отстранении от управления, протокол задержания машины для отправки на штрафстоянку

Теперь хватит трёх документов. Отстранение и эвакуацию оформляют простыми пометками в основном протоколе. Экономия времени и нервов — и полицейских, и водителей (хотя последним всё равно несладко).