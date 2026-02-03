Что за кроссоверы Jeland начали производить в России на бывшем заводе GM
Как уточнили в самой компании «АГР», в настоящее время в цехах осуществляется крупноузловая сборка (CKD) автомобилей Jeland — это кроссоверы Jaecoo J6, J7 и J8, которые входят в продуктовый портфель китайского автопроизводителя Chery Automobile. Производственный процесс организован в одну рабочую смену.
«Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на I половину 2026 года. Дополнительная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода на рынок будет представлена позднее», — отмечается в релизе «АГР».
В компании подчеркнули, что новая марка будет развиваться в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo, которая уже поставляет машинокомплекты для Tenet. Компактный кроссовер Jaecoo (Jeland) J7 позиционируется как модель премиум-класса. Для российского рынка автомобиль предлагается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 литра (186 л.с.) в паре с полным приводом и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.
Ключевыми особенностями российской спецификации являются повышенная шумоизоляция и подвеска, адаптированная под особенности российских дорог, а также предустановленный пакет опций для холодного климата (подогрев сидений, руля, стекол).
Большой кроссовер Jaecoo J8 относится к сегменту SUV бизнес-класса. В России машина представлена с двухлитровым двигателем мощностью 249 сил и полным приводом (в базе) и двумя электронными имитациями блокировок: межосевой и задней межколесной. В Китае автомобиль предлагается с гибридной силовой установкой, сочетающей бензиновый турбомотор 1.5T (около 150 л.с.) и электродвигатель. Еще один небольшой кроссовер — Jaecoo J6 — пока не представлен на российском рынке. Ожидается, что в российской спецификации он получит бензиновый турбомотор 1.5 (около 150 л.с.).
Предполагается, что сборка на заводе в Шушарах будет осуществляться из машинокомплектов (CKD/SKD) с перспективой увеличения доли локализованных компонентов в соответствии с требованиями промышленной политики РФ.
Сегодняшний запуск завода в Шушарах завершает длительный период неопределенности для одного из самых современных в свое время автопроизводств в России. Строительство завода GM было завершено в 2008 году, общий объем инвестиций американского концерна оценивался примерно в $ 300 млн.
На момент остановки проектная мощность предприятия составляла до 70 тыс. автомобилей в год, на нем выпускались модели Chevrolet Cruze и Opel Astra. Однако в 2015 году, на фоне общего кризиса на российском авторынке и геополитических осложнений, GM принял решение о прекращении производства и консервации завода.
Вторую жизнь площадке попытался дать южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor, выкупивший актив в 2020 году. Компания анонсировала масштабную реконструкцию и инвестиции для налаживания производства кроссоверов Hyundai Tucson и Kia Sportage.
Этим планам не суждено было реализоваться — в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине и последовавшего за этим разрыва глобальных логистических цепочек, предприятие вновь остановилось из-за невозможности обеспечения стабильных поставок комплектующих. В январе 2024 года завод перешел под контроль отечественного холдинга «АГР», что открыло для площадки третий этап в ее истории.
Холдинг «АГР» стал значимым игроком на автомобильном рынке России с обширным опытом в организации сборочных процессов. Компании также принадлежат автозаводы в Калуге, включая двигательное производство и бывший завод Volkswagen, а также сборочное предприятие в промзоне «Каменка» в Санкт-Петербурге.
Признаки подготовки к перезапуску экс-завода GM появились в конце 2025 года. В декабре компания «АГР» разместила на ведущих рекрутинговых платформах обширный список вакансий для предприятия в Шушарах. В числе требуемых специалистов значились переводчики с китайского языка, механики, операторы конвейера цеха сборки автомобиля и техники. Уровень предлагаемых заработных плат, варьирующийся от 95 до 170 тысяч рублей, указывал на намерение привлечь квалифицированный персонал.
Ранее, по данным ТАСС, информированные источники предполагали, что полноценный выход на проектные мощности может состояться лишь к началу 2026 года. Фактический старт производственной деятельности в конце 2025 — начале 2026 года свидетельствует о поспешной интеграции актива в структуру российского холдинга.