Что за кроссоверы Jeland начали производить в России на бывшем заводе GM

Как уточнили в самой компании «АГР», в настоящее время в цехах осуществляется крупноузловая сборка (CKD) автомобилей Jeland — это кроссоверы Jaecoo J6, J7 и J8, которые входят в продуктовый портфель китайского автопроизводителя Chery Automobile. Производственный процесс организован в одну рабочую смену.

«Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на I половину 2026 года. Дополнительная информация о философии бренда, модельном ряде и сроках выхода на рынок будет представлена позднее», — отмечается в релизе «АГР».

В компании подчеркнули, что новая марка будет развиваться в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo, которая уже поставляет машинокомплекты для Tenet. Компактный кроссовер Jaecoo (Jeland) J7 позиционируется как модель премиум-класса. Для российского рынка автомобиль предлагается с бензиновым турбодвигателем объемом 1,6 литра (186 л.с.) в паре с полным приводом и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями.