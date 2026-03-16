Имеющиеся в столице мойки работают с высокой загрузкой, а роботизированные точки самообслуживания просто не справляются с потоком транспорта — на них периодически заканчиваются моющие средства и вода. В результате мойка машины занимает у водителей около часа вместо 10−15 минут, особо остро эта проблема стоит в выходные, сообщил Telegram-канал Baza.

В столице, по данным опрошенных журналистами аналитиков «Автостат Инфо», работает 6 тысяч автомоек всех типов — это примерно 23% от общего числа точек в России. Однако и их не хватает для четырехмиллионного автопарка города.

Впрочем, сейчас ситуация с моечными станциями может быть намного хуже. Предприниматель Николай Дюба, владевший автомоечным бизнесом, утверждает, что автомоек в российской столице насчитывается около 4,6 тыс., что составляет примерно 20% от всего числа станций в стране.

«60% закрытий автомоек связано с неправильным выбором локации, недооценкой затрат на оборудование и его обслуживание, ошибками в расчете окупаемости», — написал он в своем Telegram-канале.

Член правления «Союза автосервисов» Илья Плисов рассказал журналу Motor, что сервисным предприятиям, специализирующимся на ремонте автомобилей, содержать автомойку приходится только для того, чтобы ремонтировать чистые машины и обеспечивать благоприятное впечатление у клиентов. А для нормального функционирования автомоек как отдельного бизнеса в крупных городах России существует три группы препятствий.

«Чтобы мойка была рентабельной, как и сервис, нужна дешевая аренда — 1−1,5 тысячи рублей за квадратный метр в месяц. Таких мест становится все меньше — территории застраиваются, и там моек и автосервисов не предусмотрено. Как будто города строятся без учета того, что по ним будут ездить автомобили», — отметил Плисов в беседе с Motor.

Также, по его словам, мойки строго проверяются на соблюдение экологических норм. Проблема заключается в том, что воду на автомойке приходится локально очищать и использовать повторно, а стоимость установок фильтров очистки, обеспечения хранения и отстоя воды весьма высока, как и цена химических реагентов.

«По действующим нормам на автомойке нужно пользоваться одной и той же водой, а сливать ее в канализацию можно только раз в квартал. Требования справедливые, но они полностью противоречат попыткам заработать на этом бизнесе. Многие это требование нарушают», — привел пример член правления «Союза автосервисов».

Кроме того, на работе автомоек сказывается кадровый дефицит, в том числе из-за оттока мигрантов, добавил он. В составе автосервиса мойка — либо источник убытка, либо работает «в ноль», уточнил Плисов.

Владелец автомойки самообслуживания Никита Смирнов в беседе с журналом Motor назвал моечный бизнес очень востребованным: в выходные дни перед его мойкой выстраиваются длинные очереди — по 5−6 машин на каждый пост.

«Видя такой ажиотаж, у многих, включая меня, возникает желание открыть новые точки. Чтобы это сделать, надо найти подходящее место. С этим самые большие проблемы. Из-за активной жилой застройки наиболее перспективные территории уходят под многоквартирные дома. Остаются промзоны, гаражные кооперативы, но они тоже постепенно застраиваются», — рассказал Смирнов.

Из относительно свободных территорий остаются городские окраины, но там держать мойку нерентабельно, поскольку клиенты не желают ехать на окраины города по плохим дорогам, чтобы помыть автомобиль. Признает представитель бизнеса и проблему с дефицитом персонала для моек традиционного формата.

«Молодежь, которая могла работать мойщиками, ушла в такси или курьеры. Это тяжелая работа — грязная, трудоемкая и не очень полезная для здоровья. Мы могли бы купить 2−3 гаража и открыть мойку, но там будет некому работать. Для мойки самообслуживания нужны совершенно другие площади. В итоге я смотрю на карту города и вижу, что есть целые микрорайоны, где банально негде помыть машину, но зайти туда не могу — строить мойку негде», — заключил Смирнов.