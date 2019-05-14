Как северокореец создал культовый американский автомобиль

Джон Чун не стал знаменитостью, как звёздные дизайнеры шестидесятых — скажем, Том Чарда, Ларри Шинода, Клаус Люте или Поль Брак. Но вот созданные им машины приобрели культовый статус, и высоко ценятся у коллекционеров. Например, минувшей зимой Shelby Mustang GT500 Super Snake 1967 года ушел с аукциона за невероятные 2,2 миллиона долларов!

Он так и остался бы неизвестен широкой публике, если бы не то интервью. Журналист Star Tribune разговаривал с вышедшим на пенсию дизайнером в семейном ресторанчике Chun Mee, который Джон вместе с женой Элен открыл в крохотном городке Делано к западу от Миннеаполиса (меньше четырех тысяч жителей!).

Впрочем, среди фанатов американских масл-каров слухи об удивительном корейце мало-помалу распространялись. Посетители ресторанчика частенько спрашивали, увидев на стене черно-белую фотографию молодого мужчины азиатской внешности вместе с «Мустангом» — не он ли создатель того самого спорткара?