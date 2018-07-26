Оранжевое небо, оранжевые шины

Используя разные цвета на боковинах своих шин, компания Pirelli позволяет зрителю Формулы 1 без особого труда понять, на каком составе резины едет Себастьян Феттель или Льюис Хэмилтон, а своим «гражданским» клиентам – выпендриться перед друзьями покрышками линейки Pirelli Color Edition. Это все, конечно, вещи нужные. Но если говорить о настоящей выпендрежности, то тут шины Goodyear полувековой давности покруче будут.

В начале 1960-х автомобильные журналисты по всему миру получили рассылку от Goodyear – компания рапортовала о скором дебюте «одной из самых невероятных разработок в шинной индустрии за всю историю». Речь шла о новой каучуковой смеси Neothane, разработанной двумя химиками компании – Уильямом Ларсоном и Энтони Финелли.

На самом деле, Neothane был рожден еще в начале пятидесятых и действительно подавал большие надежды. Главным преимуществом материала было то, что для создания из него шины не нужно было собирать прорезиненную ткань слой за слоем и накладывать этот «бутерброд» на корд, так как, во-первых, шины из Neothane выпекались в простой пресс-форме (при температуре 120 градусов по Цельсию), а во-вторых, материал был достаточно прочен, чтобы обходиться без корда. При этом в отношении сцепных свойств Neothane не уступал привычной резине.

Структурно смесь представляла собой подобие трехмерной сетки, что давало интересный побочный эффект – полупрозрачность. Заметив это, в Goodyear решили добавить в его состав красители разных оттенков и на выходе получили шины, окрашенные в зеленый, желтый, красный, голубой, оранжевый цвета. Так что можно было подобрать шины под цвет платья любимой женщины – именно так и говорилось в проспекте. Но инженеры Goodyear пошли в отношении персонализации еще дальше – ведь полупрозрачную шину можно было подсвечивать!

Поэтому следующая рассылка Goodyear уже гласила о светящихся экспериментальных шинах: внутри каждой покрышки было установлено по 18 лампочек, управлять работой которых водитель мог из салона автомобиля с помощью специального пульта возле рулевого колеса в индивидуальном порядке – например, можно было подсветить одну или несколько шин, а также задать разные режимы подсвечивания для каждого из колес (постоянное свечение или мигание).

Рекламные проспекты выглядели грандиозно, и потенциальные клиенты не могли дождаться, когда же революционные цветные и светящиеся шины поступят в продажу. Ожидание оказалось тщетным – покрышки из неотана так и не вышли на рынок.

На то было три причины. Первая – нестабильность материала: если до скорости в 100 километров в час шины вели себя безукоризненно, то после этого рубежа начинали существенно терять в сцеплении. Плюс, Neothane обладал плохим сцеплением на мокрой дороге и имел свойство перегреваться при резком торможении. Специалисты Goodyear на протяжении почти десяти лет пытались побороть врожденные недостатки состава, но тщетно.

Вторая причина – цена. Если бы шины из неотана поступили в продажу, они бы стоили в несколько раз дороже, чем обычные – тем более, если речь идет о версии с лампочками. Наконец, третья по списку, но не по значению, причина – безопасность: в темноте или в условиях плохой видимости красные, желтые или зеленые «фонари» шин могли запутать водителей других автомобилей, что было чревато ростом аварийности.

Вполне возможно, что человечество еще вернется к цветным или светящимся шинам – особенно, когда будут внедрены системы автопилота. Тем не менее, когда это произойдет – знайте, что нечто подобное чуть не появилось еще в теплые, «ламповые» 60-е. \m

Иллюстрации: Getty Images, из открытых источников