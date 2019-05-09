На военные рельсы

В автомобильной истории есть интересная дата — 24 августа 1945 года. Именно в этот день из ворот завода Cadillac выехал... последний легкий танк M24 Chaffee. И уже на следующий день весь американский автопром вернулся к выпуску мирной продукции.
«Горьковский автомобильный завод» (ГАЗ)
Основными поставщиками бронетехники в Красную Армию были тракторные заводы. Завод имени Кирова в Ленинграде собирал знаменитые КВ-1 и КВ-2, а самый массовый танк Второй мировой — легендарную «тридцать-четверку» выпускали в Харькове, Челябинске и за Уралом. Однако существенный вклад в танковый потенциал страны внес и Горьковский автомобильный завод. Еще до войны здесь собрали опытную партию плавающих танкеток Т-38, а позже наладили выпуск разведывательного легкого танка T-70 и созданной на его базе «самоходки» СУ-76.
Машина, разработанная для непосредственной огневой поддержки пехоты, конструктивно оказалась довольно удачной. Легкая, компактная, малозаметная «сушка» получилась достаточно динамичной благодаря спаренной силовой установке из двух шестицилиндровых рядных бензиновых моторов суммарной мощностью 140 лошадиных сил. Дивизионная пушка ЗИС-3 калибра 76,2 миллиметра позволяла эффективно бороться с большинством немецких танков, за исключением «Тигра» и тяжелобронированных самоходок.
В целом СУ-76 зарекомендовала себя как удачная машина: дешевая в производстве, простая в эксплуатации и эффективная при правильном боевом применении. К сожалению, 76-е часто использовались не по своему основному назначению — артподдержки пехоты, уничтожения укрепленных огневых точек, борьбы с легкобронированными танками и бронемашинами. «Сушкам» приходилось исполнять и роль машин прорыва, и даже истребителей танков, что приводило к высоким потерям среди экипажей. Отсюда, собственно, и весьма красноречивые прозвища машины: например, «братская могила».
Skoda Works
Практически вся чешская промышленность, попавшая в зону немецкой оккупации, на протяжении семи лет снабжала Вермахт техникой: от штабных автомобилей и винтовок до пушек и танков. Пожалуй, самая известная бронемашина, сделанная в Чехии, — самоходка Jagdpanzer 38 «Hetzer». Эту ПТ-САУ на шасси легкого танка Pz.38 (t) разработали в середине войны как более дешевую в производстве альтернативу истребителю танков Stug III.
«Хетцер», что в переводе с немецкого означает «Егерь», сочетал очень компактные габариты — в длину меньше пяти метров, в высоту всего около двух — с небольшой массой (всего 15 тонн), отличной лобовой броней и мощным вооружением. Противотанковая 75-миллиметровая пушка эффективно боролась практически с любой боевой техникой союзников как на Восточном, так и на Западном фронте. При этом великолепные параметры маскировки позволяли экипажам «Хетцеров» вплотную подпускать противника и стрелять наверняка.
Всего в период с 1944 по 1945-й годы на заводах Skoda Works и Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik AG выпустили соответственно 780 и 2047 «егерей». Впрочем, сборка удачной самоходки продолжалась и по завершении военных действий. «Хетцер», к примеру, долгое время находился на службе вооруженных сил Швейцарии.
Daimler-Benz
Один из самых известных танков Второй мировой традиционно для немецкой промышленности родился в результате творческого конкурса. Еще весной 1942-го свои проекты среднего танка, который должен был эффективно бороться с советским Т-34, представили конструкторские бюро фирм MAN и Daimler-Benz.
Представители последней слишком буквально восприняли техзадание и во многом скопировали конструкцию советской легенды. Среди прочего, КБ Daimler-Benz предлагало даже отказаться от повсеместно использовавшихся в немецком танкостроении того времени бензиновых моторов в пользу дизеля. Решение сколь разумное (эффективность дизельных моторов на советских машинах не вызывала сомнений), столь и утопическое — подходящего дизельного мотора у немцев в ту пору попросту не было. Неудивительно, что в конечном итоге к промышленному производству был рекомендован проект, разработанный фирмой MAN.
А Даймлеру досталась лишь сборка машины, которую распределили между предприятиями MAN, Daimler-Benz и Henschel.
Cadillac
В это сложно поверить, но вплоть до начала Второй мировой американские военные не считали танки серьезной силой, способной решать на поле боя важные задачи. Неудивительно, что самый талантливый американский танковый конструктор Джон Кристи так и не получил признания на родине. Зато разработанные им машины в результате настоящей шпионско-контрабандной истории оказались в СССР, где стали основой для прогрессивного семейства колесно-гусеничных машин серии БТ («Быстроходный Танк»).
А вот на американские боевые машины начального периода войны без слез и не взглянешь! Возьмите хотя бы самый массовый из всех «янки-танков» M3 Stuart — высокий силуэт, клепанная броня, смехотворное вооружение, слабая динамика на пересеченной местности, бензиновый мотор, склонный к возгоранию...
Танк, призванный поддерживать пехоту, не мог позаботиться даже о себе. Лишь на тихоокеанском театре военных действий «стюарты» производства Cadillac действовали более-менее эффективно. Да и то, исключительно потому, что танки из Японии были еще более провальными.
Cadillac
Большинство, если не все, недостатки конструкции M3/M5 Stuart учли при разработке следующего легкого танка. И надо сказать, М24 оказался во всех смыслах гораздо более удачной машиной. Сохранив компактные габариты и небольшую массу предшественника, он прибавил в остальных компонентах. «Чаффи» отличали хорошее для легкого танка бронирование, отменная динамика – два спаренных «кадиллаковских» V8 позволяли набирать 56 километров в час — и 75-миллиметровая пушка, способная успешно бороться со средними немецкими танками.
Правда, M24, названный в честь американского танкового генерала Эдна Чаффи, появился на фронте лишь в заключительный период войны. Зато прогрессивная конструкция позволила ему сохранить хорошую форму и после капитуляции сил гитлеровской коалиции. Достаточно вспомнить, что «Чаффи» вполне эффективно применялся во время Корейской войны начала 50-х, а последнее боевое применение М24 приходится на индо-пакистанский конфликт 1971 года.
Buick
Именно по такой нетрадиционной схеме построена одна из наиболее известных ПТ САУ, состоявшая на вооружении американских войск — M18 Hellcat. Разработанная в середине войны «Ведьма», выпуск которой наладили на заводе фирмы Buick, благодаря низкой массе (всего 17 тонн) и 9-цилиндровому радиальному мотору Continental (345-450 лошадиных сил) вошла в историю как самая быстроходная среди всех танков и самоходок Второй мировой. Максимальная скорость машины приближалась к 100 километрам в час — и это на гусеничном ходу! Жаль, пробивная мощь 76-миллиметровой пушки оказалась не столь впечатляющей, как динамика. Впрочем, встретившись с серьезным противником, экипаж «Ведьмы» всегда мог успешно ретироваться.
Ford
Предшественник M18 Hellcat — М10 Wolverine «Росомаха» также относился к числу неортодоксальных самоходок: вращающаяся башня, полузакрытая боевая рубка и весьма неплохая динамика. Правда, в отличие от «Ведьмы», созданной практически с нуля, M10 базировалась на шасси среднего танка M4 Sherman, в наследство переняв его высокий силуэт, усложнявший маскировку. Другой очевидный недостаток «Росомахи» — крайне медленное вращение башни. Полный поворот на 360 градусов занимал аж две минуты! Так что с вводом в строй более совершенной M18, выпуск Wolverine, налаженный на «фордовских» заводах, сразу же прекратили.
Несмотря на недостатки, M10 активно применялась в боевых действиях в Северной Африке, а также при высадке в Нормандии, освобождении Италии и Арденнской операции.
Vauxhall (дочерняя фирма GM)
Английские танки, в отличии от боевых самолетов, редко упоминаются в героическом контексте. Как правило, они были медлительны, слабо вооружены, и хотя некоторые модели отличались весьма мощным бронированием, их боевая эффективность значительно уступала лучшим советским и немецким аналогам.
Это в полной мере относится и к машинам серии Churchill, выпускавшимся в том числе и на заводах автомобильной компании Vauxhall — британской «дочки» General Motors. «Черчилль», названный в честь харизматичного премьер-министра страны, представлял собой тяжелый танк с соответствующей массой, динамикой, бронированием, но... абсолютно смехотворным вооружением.
Ранние модели вообще комплектовались короткоствольной 40-миллиметровой пушкой, практически беспомощной при борьбе со средними танками немцев. Неудивительно, что «черчи», достаточно большое количество которых попало на службу в Красной Армии, использовали лишь в качестве машин поддержки пехоты.
Renault
Кроме шуток, танки – это второе имя Renault! В свое время боевая бронированная машина даже красовалась на эмблеме французской фирмы. Кстати, и первый советский танк, известный под громким именем «Борец за свободу товарищ Ленин», являл собой "условно легальную" копию Renault FT17.
Выпуском бронетехники французы активно занимались и в период между мировыми войнами, добившись в этом деле весьма замечательных успехов.
Рассматривая концепцию танка прежде всего как средства поддержки пехоты, французские инженеры не придавали значения динамике — скорость танка не должна быть выше скорости цепи пехотинцев. Спорное суждение, конечно, зато оно позволило повысить броневую защищенность машин.
В итоге, крайне медлительный Renault R35, находившийся на вооружении французской армии на момент вторжения гитлеровских войск в 1940-м, был практически неуязвимым для огня противотанковой артиллерии противника. Немецкие снаряды в буквальном смысле отскакивали от лобовой брони 35-х как горох! Если бы не низкая огневая мощь и, конечно же, слабая обученность экипажей французских танков, то сценарий Второй мировой еще в 1940-м мог пойти совершенно иначе.
Mitsubishi
Многие наслышаны о великолепии японской боевой авиации в 1941-м, на голову превосходившей самолеты американцев. А вот японские танки оказались чудовищами из каменного века. В некотором смысле, непригодная к требованиям Второй мировой конструкция машин обусловлена самим характером вооруженного столкновения — ведь Япония и США в основном вели морскую войну, в которой танкам изначально отводилась крайне ограниченная поддерживающая роль.
Оценить эффективность использования бронетехники из Японии можно по знаменитому столкновению императорских частей и Красной армии на реке Халхин-Гол в 1939-м. Отдельные локальные успехи легких танков Ha-Go производства концерна Mitsubishi потонули в эхе оглушительного разгрома японской стороны.
Разработку более современных машин японцы постоянно откладывали, и первые прототипы появились лишь когда ход глобального противостояния был уже предрешен.