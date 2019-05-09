На военные рельсы

Машина, разработанная для непосредственной огневой поддержки пехоты, конструктивно оказалась довольно удачной. Легкая, компактная, малозаметная «сушка» получилась достаточно динамичной благодаря спаренной силовой установке из двух шестицилиндровых рядных бензиновых моторов суммарной мощностью 140 лошадиных сил. Дивизионная пушка ЗИС-3 калибра 76,2 миллиметра позволяла эффективно бороться с большинством немецких танков, за исключением «Тигра» и тяжелобронированных самоходок.

В целом СУ-76 зарекомендовала себя как удачная машина: дешевая в производстве, простая в эксплуатации и эффективная при правильном боевом применении. К сожалению, 76-е часто использовались не по своему основному назначению — артподдержки пехоты, уничтожения укрепленных огневых точек, борьбы с легкобронированными танками и бронемашинами. «Сушкам» приходилось исполнять и роль машин прорыва, и даже истребителей танков, что приводило к высоким потерям среди экипажей. Отсюда, собственно, и весьма красноречивые прозвища машины: например, «братская могила».